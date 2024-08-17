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Призначено виконувача обов'язків директора «Охматдиту»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Призначено виконувача обов'язків директора «Охматдиту»
Новий очільник «Охматдиту» Урін та міністр Ляшко
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Віктор Ляшко зробив вибір після зустрічі із завідувачами відділень лікарні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків директора «Охматдиту». Ним став Олександр Урін. Раніше він працював завідувачем відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

«Для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає «Охматдит», любить «Охматдит», вболіває за «Охматдит», – пише Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Міністр також розповів, що зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись «Охматдит» далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег.

Ляшко під час зустрічі з завідувачами відділень «Охматдиту»
Ляшко під час зустрічі з завідувачами відділень «Охматдиту»
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Ляшко заявив – пересвідчився, що колектив лікарні довіряє Олександру Уріну, тому й зробив відповідний вибір.

Нагадаємо, генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: Охматдит Віктор Ляшко окупанти ремонт тендер розслідування Facebook дитина

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