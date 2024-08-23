Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)

Володимир Зеленський: «Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна»

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора президент Володимир Зеленський звернувся до Українців.

«Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно!», – написав глава держави та опублікував відео.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».