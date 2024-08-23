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Воїни ЗСУ привітали українців з Днем прапора

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Воїни ЗСУ привітали українців з Днем прапора
Напередодні свята бійці 32 окрема механізована бригада біля символічного місця — стели на в’їзді у Донецьку область встановили державний прапор України
фото: 32 окрема механізована бригада, Facebook

«На броні, на позиціях, у найважчих боях, в маленьких долонях, в міцних руках… у наших серцях – синьо-жовтим стягом майорить вся українська історія і наші життя разом з нею»

Сьогодні,  23 серпня, Україна відзначає День державного прапора. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та бійці різних бригад ЗСУ, які боронять нашу країну від окупантів, привітали українців зі святом. 

Могутній, рідний і безпощадний

«Могутній – на броні українських танків. Рідний – на пікселі наших воїнів. Безпощадний – на крилі бойового літака. Він – символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима. Він – символ нашої Перемоги. З Днем Державного Прапора України! Слава Україні!», – йдеться у привітанні Сирського на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Для українців прапор – це оберіг, символ свободи та незалежності»

Бійці 80–ї окремої десантно–штурмової бригади ДШВ Збройних сил України привітали українців  : «З Днем Державного прапора України! Синій та жовтий кольори єднають в собі сотні років існування України. Для українців прапор – це оберіг, символ свободи та незалежності, для світу – боротьби добра зі злом. Український стяг – це не лише два символічні кольори на полотні, а й мужність та незламність українського народу! Державний прапор в руках Галицького десантника – це перемога, просування вперед та запорука існування нашої держави! Зараз наші воїни докладають надлюдських зусиль, щоб синьо–жовтий стяг майорів у всіх містах та селах, які тимчасово перебувають під російською окупацією. І час нашої перемоги незабаром настане».

«За право носити цей стяг віддали життя та здоров’я тисячі Героїв»

 «24-та бригада вітає з Днем Державного прапора! В цей день Україна вшановує один з трьох головних символів Держави - синьо-жовтий стяг. Він символізує українську ідентичність та нашу боротьбу за свободу та Незалежність. Сьогодні прапор завжди разом з нашими воїнами - на шевронах, рюкзаках та на позиціях. За право носити цей стяг віддали життя та здоров’я тисячі Героїв. Прапор майорить в кожному звільненому населеному пункті, символізуючи, що тут – Україна. Віримо, що синьо-жовтий стяг розвиватиметься над Донецьком, Луганськом та Сімферополем, а також робимо все можливе для цього. Зі святом! Слава Україні!»,  – зазначають бійці Королівської бригади.

Привітали українців зі святом військові з 32-ї окремої механізованої бригади. Як зазначили військові, синьо-жовті барви національного стягу для українців – це вже не просто данина предкам, нашому минулому зі звитягами й століттями боротьби за волю, а й передусім символ героїчного сьогодення, гідної відсічі зазіханням імперії зла московії на життя українців, на нашу Незалежність.

«Прапор України – джерело незламності духу для всіх воїнів, які з синіми й жовтими барвами на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр української землі, прямують уперед і дійдуть до нашої Перемоги. Напередодні свята бійці 32 окрема механізована бригада біля символічного місця — стели на в’їзді у Донецьку область – встановили державний прапор України та стяг з символікою 32ОМБр. Адже саме у ці дні наша військова частина веде важкі бої на Торецькому напрямку. Б’ємося з упевненістю, що синьо-жовтий прапор майорітиме над звільненим від ворога українським Донбасом, із незламним наміром очистити Батьківщину від окупанта. Бийся і перемагай! Слава Україні! Героям Слава!», – йдеться у дописі 32-ї окремої механізованої бригади

68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша зазначає, український прапор уособлює нашу боротьбу за свободу та незалежність, єднає народ і надає нам сили в найважчі часи.

«З Днем Державного Прапора України! Нехай синьо-жовтий стяг завжди майорить над мирною, вільною та прогресуючою країною!» , – пишуть воїни.

Привітання також опублікувала 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

«Державний прапор України – символ нашої державності, уособлення національного духу й непереможності українців! А ще це оберіг для воїнів ЗСУ, котрі захищають країну від ворога й наближають мить, коли синьо-жовтий стяг майорітиме над усією територією України! Зі святом – Днем Державного прапора України!», - йдеться у привітанні 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 

«Віримо, що наш стяг замайорить над кожним українським містом та селом»

«Від імені всіх військовослужбовців 37 окремої бригади морської піхоти щиро вітаємо українців та всіх, хто нас підтримує у цій війні з російським окупантом, зі святом! Віримо, що наш синьо-жовтий стяг замайорить над кожним українським містом та селом – на Херсонщині, на Запоріжжі, на Луганщині, Донеччині та Харківщині! Цей прапор гордо несуть із собою наші воїни, йдучи в бій, тримають біля серця, шануючи памʼять всіх тих, хто віддав своє життя за те, щоб Державний Прапор висів над кожним окупованим українським населеним пунктом! Морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти продовжують захищати Україну та наближати нашу перемогу!Слава Україні та морській піхоті!», – йдеться у привітанні морпіхів. 

«Символ боротьби за волю»

«Сьогодні синьо-жовтий прапор є символом єдності, незалежності та гордості українського народу. Його вивішують з гордістю по всій країні та за її межами, символізуючи невмирущий дух українців. Зі святом, незламна Україно!», – привітала українців 39 бригада тактичної авіації ЗСУ. 

«Cтоїть кісткою в горлі окупантам»

Привітала українців зі святом бригада швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж».

«На броні, на позиціях, у командних пунктах, у найважчих боях, на всіх найважливіших подіях, в маленьких долонях, в міцних руках… у наших серцях – синьо-жовтим стягом майорить вся українська історія і наші життя разом з нею. Він ділив з нами пекло війни – гартувався сталлю, тримав оборону в палаючих багатоповерхівках, ставав стінами міцної фортеці, першим зустрічав сльози наших людей, повернених з ворожого полону, та першим піднімався над звільненими українськими містами. Державний Прапор України стоїть кісткою в горлі окупантам, бо він для нас є символом рідного дому, держави, за яку не боїмося пролити кров, за яку боремося, яку відстоюємо і яку не віддамо! Вітаємо всіх українців зі святом! Ми піднесемо наш стяг над кожним українським містом – від Криму до Карпат», – йдеться у привітанні.

Нагадаємо, у День Державного прапора президент Володимир Зеленський звернувся до Українців

«Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно!», – написав глава держави та опублікував відео.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

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Теги: історія свята прапор незалежність Володимир Зеленський Україна прапор України Олександр Сирський

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