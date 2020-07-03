Жнива-2020: аграрії вже зібрали майже 1,13 млн тонн зерна



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Аграрії вже зібрали 245 тис. тонн пшениці з площі 110 тис. га

Сільгоспвиробники також приступили до збирання технічних культур

Аграрії України станом на 2 липня 2020 року зібрали 1,129 млн тонн зерна з площі 419,4 тис. га; жнива вже тривають у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Станом на 2 липня аграрії 6-ти областей – Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Донецької і Дніпропетровської приступили до збирання зернових та зернобобових культур. В цілому вже намолочено 1 129 тис. тонн зерна з площі 419,4 тис. га (2,8% до прогнозу)», - йдеться у повідомленні.

У тому числі зібрано 245 тис. тонн пшениці з площі 110 тис. га (1,7% від посіяного); 884 тис. тонн ячменю з 289 тис. га (12,5%); 47 тис. тонн гороху з 24 тис. га (10,3%).

Також, сільгоспвиробники приступили до збирання технічних культур. Зокрема, вже зібрано 129 тис. тонн ріпаку з площі 86 тис. га. Нагадаємо, що 26 червня українські аграрії намолотили перші 100 тисяч тонн зерна нового врожаю. Через погоду збір врожаю розпочався раніше, ніж в попередні роки. Зазначимо, в 2019 році Україна зібрала рекордний урожай зернових і зернобобових в обсязі 75,08 млн т. Урожай пшениці також був рекордним - 28,2 млн т, а експорт в 2019/2020 МР складе близько 20,5 млн т. Загальний розмір врожаю зернових і олійних культур досяг трохи більше 98 млн т.

Між іншим. Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому квартал. За даними регулятора, у першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.

Однак слід зазначити, що у Мінекономіки визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році. Україна планує цього року зібрати близько 68 млн тонн зернових, це на 10 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.