В Україні обвалилось виробництво борошна. Експерт озвучив причину



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Виробництво борошна в Україні скоротилося

Українці зробили значні запаси борошна навесні і стали його менше купувати влітку

Виробництво борошна в Україні за 11 місяців 2019-20 маркетингового року склало 1,423 млн тонн в порівнянні з 1,553 млн тонн у минулому маркетинговому році і 1,756 млн тонн в позаминулому.

Про це повідомив голова ревізійної комісії «Борошномели України» Сергій Сакіркін, пише «АПК-Інформ».

При цьому в травні були вироблені рекордно низькі 100 тис. тонн зазначеної продукції.

«На початку карантину ринок пожвавився, особливо в сегменті дрібного фасування. Ніколи ще фасувальні автомати не працювали так напружено, як у березні-квітні. Завантажені були всі потужності. Та й в цілому попит різко збільшився, мережі зменшили відстрочку платежу з 60-90 до 3-5 на добу», - констатував він.

Але, за його словами, ажіотаж спав, запаси населенням були зроблені, і ринок застиг і досі знаходиться в «напівживому стані».

«Що «радує», так це стабільність. Стабільне щорічне зменшення виробництва. У травні отримали антирекорд - було вироблено всього 100 тис. тонн борошна. Так мало продукції українські підприємства не виробляли ніколи. Ще трохи, і ми «підемо» нижче 100 тис. тонн на місяць», - вважає експерт.

Зазначимо, що за 5 місяців 2020 року українськими виробниками було виготовлено 314,5 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів. Даний показник на 13,8% нижче за аналогічний результат попереднього року.

До слова, у травні уряд відновив регулювання цін на деякі продукти і медзасоби. Так, до переліку соціально значимих товарів уряд вніс гречку, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби (вермішель із борошна вищого ґатунку), пастеризоване молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушку курячу, мінеральну воду без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.

Також нагадаємо, що на початок липня аграрії України зібрали 1,129 млн тонн зерна з площі 419,4 тис. га; жнива вже тривають у шести областях.