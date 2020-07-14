Хто вивозив з України пшеницю у першій половині 2020-року. Топ-15 компаній



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На частку Топ-15 компаній припадає більше 80% експорту пшениці

У першому півріччі 2020 року постачальники експортували 5,4 млн тонн пшениці. На частку Топ-15 компаній припадає більше 80% експорту пшениці. Про це свідчать дані рейтингу на «Latifundist.com».

У Топ-15 експортерів пшениці в першому півріччі 2020 року увійшли:

«НІБУЛОН» – експорт склав 714 тис. тонн (частка на ринку - 13,1%);

«Каргілл» -– 609 тис. тонн (11,2%);

«Луї Дрейфус Компані Україна» – 481 тис. тонн (8,9%);

Sierentz Global Merchants – 471 тис. тонн (8,7%);

«Кернел-Трейд» (входить в «Кернел») – 338 тис. тонн (6,2%);

Orsett Trading SA – 305 тис. тонн (5,6%);

«АДМ Трейдинг Україна» – 260 тис. тонн (4,8%);

«Олам Україна» – 205 тис. тонн (3,8%);

«Гленкор Агрікалчер Україна» – 186 тис. тонн (3,4%);

«Агропросперіс» – 180 тис. тонн (3,3%);

«Бунге Україна» – 164 тис. тонн (3%);

MGT (Millcorp Grain Trading) – 161 тис. тонн (2,9%);

COFCO Agri Ukraine – 150 тис. тонн (2,8%);

«CHS Україна» – 149 тис. тонн (2,7%);

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) – 143 тис. тонн (2,6%).

Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.



