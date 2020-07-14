Хто вивозив з України пшеницю у першій половині 2020-року. Топ-15 компаній
На частку Топ-15 компаній припадає більше 80% експорту пшениці
У першому півріччі 2020 року постачальники експортували 5,4 млн тонн пшениці. На частку Топ-15 компаній припадає більше 80% експорту пшениці. Про це свідчать дані рейтингу на «Latifundist.com».
У Топ-15 експортерів пшениці в першому півріччі 2020 року увійшли:
- «НІБУЛОН» – експорт склав 714 тис. тонн (частка на ринку - 13,1%);
- «Каргілл» -– 609 тис. тонн (11,2%);
- «Луї Дрейфус Компані Україна» – 481 тис. тонн (8,9%);
- Sierentz Global Merchants – 471 тис. тонн (8,7%);
- «Кернел-Трейд» (входить в «Кернел») – 338 тис. тонн (6,2%);
- Orsett Trading SA – 305 тис. тонн (5,6%);
- «АДМ Трейдинг Україна» – 260 тис. тонн (4,8%);
- «Олам Україна» – 205 тис. тонн (3,8%);
- «Гленкор Агрікалчер Україна» – 186 тис. тонн (3,4%);
- «Агропросперіс» – 180 тис. тонн (3,3%);
- «Бунге Україна» – 164 тис. тонн (3%);
- MGT (Millcorp Grain Trading) – 161 тис. тонн (2,9%);
- COFCO Agri Ukraine – 150 тис. тонн (2,8%);
- «CHS Україна» – 149 тис. тонн (2,7%);
- «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) – 143 тис. тонн (2,6%).
Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).
Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.