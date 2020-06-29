В Україні значно скоротилося виробництво хліба



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З початку року в Україні вироблено на 13,8% менше хліба, ніж за цей період минулого року

Цього року мешканці України стали менше споживати хліба. Причинами цього може бути як скорочення виробництва, так і скорочення попиту на хліб серед споживачів.

Про це пише agronews.ua.

За 5 місяців поточного року в Україні було вироблено 314,5 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 13,8% менше, ніж за 5 місяців минулого року.

За даними Державної служби статистики України, пшеничного хліба за п’ять місяців було вироблено 127,1 тис. тонн, що на 14,5% менше, ніж роком раніше. При цьому в травні було вироблено 61,7 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, що на 15,6% менше, ніж у травні минулого року.

Відповідно до даних, станом на кінець травня запаси продукції на складах підприємств-виробників досягали 377,3 тонни. Обсяг виробництва борошна в січні-травні скоротився на 11,2% – до 609,2 тис. тонн. Запаси борошна на українських складах на кінець травня досягали 44,8 тис. тонн.

Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн.

«Главком» писав про ймовірний брак продовольства в Україні у матеріалі «Чи буде хліб? ООН попереджає – Україна не чує».