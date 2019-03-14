На Луганщині у смітнику знайшли мертве немовля



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Експертиза встановить, від чого помер новонароджений хлопчик

На Луганщині у місті Рубіжне на смітнику в коробці від взуття знайшли труп мертвої новонародженої дитини.

Про це повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

Поліцейські виявили поліетиленовий пакет в якому знаходилася коробка з під взуття. В ній було мертве тіло новонародженої дитини чоловічої статі.

На теперішній час за наказом начальника ГУНП створена посилена слідчо-оперативна група, до складу якої входять досвідчені слідчі та оперативні працівники, проводяться невідкладні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення усіх обставин події та матері дитини.

Тіло дитини направлений на комплексну судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На підставі висновку судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини).

Раніше також повідомлялося, що у парку в Дарницькому районі Києва знайшли труп немовляти.

3 березня в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво.

Того ж дня поліцейські затримали жінку, яка після пологів залишила немовля у закинутому будинку. Жінку доставили до управління поліції для надання пояснень. Розпочато кримінальне провадження.

Під час спілкування із працівниками поліції жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах. Із її слів, дівчинка народилася мертва, тож вона винесла пакет із тілом дитини та залишила у зруйнованому будинку. 35-річна киянка показала місце, де немовля виявили правоохоронці.

Ще раніше у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.