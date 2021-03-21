На Львівщині чоловік кочергою на смерть забив співмешканку

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та невдовзі затримали його у Львові

Зловмисник розбив кочергою голову жінці, спробував спалити речі і втік до Львова

В одному з сіл Львівського району 31-річний чоловік жорстоко побив співмешканку кочергою. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Поліціянти встановили місцеперебування зловмисника та невдовзі затримали його у Львові.

«19 березня, близько 14.00, до поліції надійшло повідомлення від 21-річного жителя одного з сіл району про те, що він виявив тіло сусідки у її будинку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Львівського районного управління поліції, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, 19 березня, близько 12.30, 31-річний співмешканець загиблої під час конфлікту жорстоко побив її. Зокрема, зловмисник наніс 33-річній жінці численні удари кочергою. Від отриманих травм вона померла на місці події, а чоловік втік.

До його розшуку були залучені співробітники відділення поліції № 3 та оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції, а також оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та близько 20.00 затримали його у Львові», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд бере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 12 березня, в Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. У дворі одного з будинків знайшли тіло жінки з рубаною раною голови.