На Донбасі обмежать рух вантажівок



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Обмеження не стосуватиметься транспорту, який використовують під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

До району проведення Операції Об’єднаних сил з п'ятниці, 23 липня, обмежать в'їзд цивільного великовантажного транспорту.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

«Починаючи з 23 липня буде обмежено в'їзд до району проведення ООС у Донецькій та Луганській областях та пересування у вказаних районах транспорту масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн при температурі повітря більш ніж +28°С з 10:00 до 22:00. Обмеження діятиме до особливого розпорядження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження не стосуватимуться транспортних засобів, які здійснюють перевезення вантажів, що використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

«Такі заходи здійснюються з метою збереження цілісності дорожнього покриття у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, колодязів інженерних мереж, розташованих на проїзній частині, у період тривалої спекотної погоди, під час якої посилюється руйнівна дія транспортними засобами, забезпечення максимальної мінімізації шкідливого впливу на технічний стан дорожнього покриття автомобільних доріг», - наголосили у штабі ООС.