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    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей

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    Силовики затримали полісменів на Донбасі - Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Силовики затримали полісменів на Донбасі
    Фото: Офіс генпрокурора

    Правоохоронці грабували наркоторговців і самі продавали наркотики та зброю, - заявили у прокуратурі

    У Донецькій області правоохоронці викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих і поліцейського управління патрульної поліції на викраденні людей, збуті наркотичних засобів, перевищенні влади і вимаганні. Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, в квітні-липні 2020 правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів, бойових припасів, перевищували владу, застосовуючи насильство до осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів, а також позбавляли їх свободи.

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    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей
    Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей

    Також, за даними слідства, вони незаконно проникали на об'єкти приватної власності, вилучали наркотики з метою подальшого їх збуту і вимагали від наркодилерів хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності.

    Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах виявлено та вилучено гроші, боєприпаси, гранату Ф1 і наркотики.

    Слідство триває, затриманим готують повідомлення про підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

     

    прокуратура Донеччина наркотики боєприпаси поліція
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