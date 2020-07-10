Полісменів на Донбасі підозрюють у наркоторгівлі та викраденні людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики затримали полісменів на Донбасі Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці грабували наркоторговців і самі продавали наркотики та зброю, - заявили у прокуратурі

У Донецькій області правоохоронці викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих і поліцейського управління патрульної поліції на викраденні людей, збуті наркотичних засобів, перевищенні влади і вимаганні. Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в квітні-липні 2020 правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів, бойових припасів, перевищували владу, застосовуючи насильство до осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів, а також позбавляли їх свободи.

Також, за даними слідства, вони незаконно проникали на об'єкти приватної власності, вилучали наркотики з метою подальшого їх збуту і вимагали від наркодилерів хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах виявлено та вилучено гроші, боєприпаси, гранату Ф1 і наркотики.

Слідство триває, затриманим готують повідомлення про підозру за низкою статей Кримінального кодексу.