В Австрії військові вчать собак виявляти коронавірус



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Очікується, що випробувальна фаза навчання службових собак для виявлення коронавірусної інфекції у людей триватиме до кінця липня

Поки що навчання проводяться з однією вівчаркою в ігровій формі

Збройні сили Австрії на початку червня розпочали випробувальну фазу навчання службових собак для виявлення коронавірусної інфекції у людей навіть при безсимптомному перебігу хвороби.

Про це заявила у неділю федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

«Те, що наші службові собаки можуть виявляти різні речовини, не є новим. Окрім собак, які виявляють зброю, у нас є також собаки для виявлення наркотиків, собаки можуть визначити по запаху вибухівку чи наркотики. Зараз знаходимося на етапі випробування собаки – шукача коронавірусу. Вона має «винюхувати» захворювання у людей», – зазначила очільник австрійського оборонного відомства.

Випробувальна фаза має показати, чи стане це спеціальне навчання частиною програми армійського центру підготовки службових собак у місті Кайзерштайнбрух. Поки заняття по новій програмі проводять з однією бельгійською вівчаркою.

Наразі собаку тренують в ігровій формі з допомогою спеціальної трубки, у якій знаходяться молекули із запахом коронавірусу. При виявленні трубки вона заохочується. З наступного тижня розпочнеться тестове випробування з використанням інфікованої захисної маски. Для забезпечення безпеки людей та собаки трубку, а також маску, обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, яке дезактивує віруси.

Очікується, що випробувальна фаза навчання службових собак для виявлення коронавірусної інфекції у людей триватиме до кінця липня, після чого будуть оголошені результати.

Наразі в австрійській федеральній армії нараховується 166 службових собак – ротвейлери, вівчарки, лабрадори та мисливські собаки, які використовуються для виконання завдань, як в країні, так і у місіях за кордоном. Крім того, у збройних силах Австрії є 49 коней хафлінгерської породи та 6 ослів, які використовуються військовими у гірській місцевості.

Нагадаємо, за минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі – майже 260 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих коронавірусом за день виявили у США – 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

Джерело: Укрінформ