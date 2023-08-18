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На Рівненщині засновник церкви підозрюється у зґвалтуванні 12-річної

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Рівненщині засновник церкви підозрюється у зґвалтуванні 12-річної
За словами батька, дівчина неодноразово піддавалася сексуальному насиллю з боку засновника церкви
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці затримали засновника церкви, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про зґвалтування

У Рівненській області 12-річна дівчинка постраждала від сексуального насильства з боку засновника церкви. Про те, що трапилося дівчина розповіла батьку, повідомляють в Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем».

Наприкінці липня до Асоціації звернувся чоловік, який розповів що його дитина постраждала від дій сексуального характеру з боку невідомого. Однак він не знав, як правильно вчинити, оскільки такі дії відбувались тривалий час та, за словами доньки, за її згоди. Чоловік звернувся до поліції. 

Після відкриття кримінального провадження, правоохоронці затримали 59-річного засновника релігійної організації. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. У коментарі журналістам УП. Життя речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що наразі тривають слідчі дії.  

«Підозрюваний – місцевий житель. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв. Кримінальне провадження до суду по цій справі ще не скероване», – додала речниця поліції. 

Нагадаємо, завершено апеляційний розгляд кримінального провадження щодо сексуального насильства стосовно 14-річної дівчини на Закарпатті. Апеляційний суд скасував вирок у кримінальному провадженні щодо трьох підлітків за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

Раніше у Києві засудили чоловіка, який протягом трьох років систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

До слова, у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 роки.

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Теги: церква діти Рівненщина

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