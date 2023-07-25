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Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
Духовенство московської церкви назвало знищення одеського собору – варварським
фото з відкритих джерел

Представники Московського патріархату вимагають остаточного розриву з РПЦ: «Ми не хочемо страждати ні за Росію, ні за Путіна, ні за Кирила»

Священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня.

Станом на ранок 25 липня зібрано майже 300 підписів священників Московської церкви. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

«Тисячі українців більше ніколи не побачать сонячного неба, не напишуть ліричного вірша, не подарують коханій людині квітку, не візьмуть на руки рідне дитя… І все це невимовне людське горе, весь цей жах – в ім’я сатанинської «справедливості» з московських боліт! Як жаль, але й на ці слова патріарха наша Церква не знайшла адекватної відповіді», – зазначено у зверненні.

«Ми не хочемо страждати ні за Росію, ні за Путіна, ні за Кирила. А в більшості з нас складається враження, що наші гоніння – за них, а не за Христа», – підкреслили представники московського патріархату.

У відкритому листі священники називають агресію Росії проти України «сатанинською» та засуджують підтримку війни предстоятеля РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

«Вам добре відомо, що попри соборні рішення кожен, хто бажав, продовжував поминати патріарха Кирила, доволі однозначні висловлювання на рахунок єдності з РПЦ лунали від окремих ієрархів УПЦ МП. При всьому цьому в Москві за ліпшої нагоди підкреслювали, що УПЦ МП залишається частиною РПЦ, а наше священноначалля, за великим рахунком, не намагалося переконати у зворотному ні українців, ні росіян. Тож лишалося тільки констатувати, що реального розриву з РПЦ не відбулося. Саме за таких обставин, майже через рік після початку війни, державна влада взяла курс на ліквідацію УПЦ МП», – йдеться у проханні.

Автори листа звинувачують РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію.

«… знову й знову закликаємо до негайного скликання Собору УПЦ МП, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ з одночасним засудженням позиції патріарха Кирила та підлеглого йому духовенства як відносно путінської загарбницької війни, так і в зв’язку з анексією українських єпархій. Тільки це не тільки збереже нашу Церкву, але дасть їй моральне право на подальше існування в Українській Державі», – підсумували у зверненні.

Завтра підписанти будуть намагатися попасти на прийом до митрополита Онуфрія, щоб власноруч передати текст звернення.

«Не обійшлося і без казусів. Хтось підписався, наприклад, за митрополита Антонія Паканіча. Ми його, звісно, любимо, але цей підпис, як і кілька інших, видалили. Мета хайпожерів, які це роблять, зрозуміла – замість обговорення звернення по суті перетворити збір підписів на циркову виставу. Але нас не заплутаєш», – наголосив «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук.

Серед підписантів є й архієреї московського патріархату – увесь перелік тут.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Крім того, одеський митрополит московської церкви Агафангел у своєму зверненні до духовенства та вірян єпархії російську атаку на Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси й назвав це справжнім геноцидом українського народу. Раніше митрополит був одним із найзатятіших поборників російської церкви в Україні. Він наголосив, що серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор стоїть у руїнах. Агафангел підкреслив, що якою б не була мета так званої «спеціальної військової операції», вона не зможе виправдати вбивство й насильство, розруху й вимушене біженство – митрополит московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів.

Проте не всі священники московської церкви засуджують російську агресію та навіть підтримують війну і моляться за Путіна. Після ракетної атаки 23 липня по собору в Одесі в мережі з’явилися відео, на якому священники УПЦ МП продовжують замовчувати терористичні атаки росіян проти цивільної інфраструктури України

До слова, російська церква відзначилася черговим ганебним вчинком та заявила, що собор нібито зруйнували самі українці.

Зауважимо, влада звернулась до московської церкви в Україні й закликала розірвати з УПЦ, яка стала безпосереднім учасником кривавої агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото). Віряни перерахували архієрею УПЦ МП понад 450 тис. грн, а у Лаврі за добу зібрали понад 500 тис. грн. Як виявилося, аби зробити свій внесок у звільнення митрополита УПЦ МП не обовʼязково ходити у святині, можна надіслати кошти на картку.

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Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні Українська православна церква священник УПЦ МП

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