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Як буде заборонено УПЦ МП. «Слуга» Дунда розповів про два сценарії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як буде заборонено УПЦ МП. «Слуга» Дунда розповів про два сценарії
На думку Дунди, найбільш ефективний та найімовірніший варіант заборони УПЦ МП – це рішення РНБО
фото з відкритих джерел

«За місяць-два УПЦ МП буде заборонено в Україні»

За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, розв'язання питання заборони УПЦ МП лежить у декількох площинах. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Або це прийняття законопроєкту, або рішення РНБО, на підставі якого виходить указ президента», – сказав нардеп.

На думку Дунди, найбільш ефективний та найімовірніший – це рішення РНБО. «Жодних правок, жодних скарг або політичних вистав на погоджувальній раді. І відповідно той же Руслан Стефанчук збереже оцю історію єднання парламенту», – пояснив «слуга».

Як зазначає нардеп, за місяць-два питання УПЦ МП буде вирішено у той чи інший спосіб, після чого московську церкву в Україні заборонять.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

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Теги: церква Московська церква в Україні релігія партія Слуга народу УПЦ МП

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