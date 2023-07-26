УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ

Українська православна церква Московського патріархату грозиться заборонити у служінні священників, які виступатимуть проти РПЦ

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр (Драбинко).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В єпархіях УПЦ, тої, яка не «МП» (Московського патріархату. Митрополит іронізує над священнослужителями Московської церкви – «Главком»), розпочалися репресіі місцевих єпископів щодо підписантів Звернення духовенства до митрополита Онуфрія від 23 липня 2023 року про скликання собору та вихід з Московського патріархату», – повідомив митрополит Олександр.

Дивний указ Конотопської єпархії УПЦ фото з відкритих джерел

В указі зазначено, що «за самочинні дії, які проявляються як непослух своєму правлячому архиєрею, які перечать вашій священницькій присязі, вам виноситься попередження. У разі повторного попередження ви будете заборонені у служінні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Указ підписаний митрополитом Конотопським та Глухівським Романом.

Нагадаємо, що священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням. Вони закликали негайно та остаточно розірвати із Російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня. Автори листа звинувачують РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію.