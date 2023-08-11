Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Апеляційний суд оголосив рішення

Троє підлітків згвалтували свою 14-річну подругу ще у 2021-му

Справу направлено на новий судовий розгляд

Завершено апеляційний розгляд кримінального провадження щодо сексуального насильства стосовно 14-річної дівчини на Закарпатті. Апеляційний суд скасував вирок у кримінальному провадженні щодо трьох підлітків за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Про це повідомили на сторінці органу правосуддя.

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На судовому засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку через мʼякість призначеного судом першої інстанції покарання. Також прокурори вимагали задовольнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Засідання у справі проходили в закритому режимі.

Представники потерпілої повністю підтримали позицію прокурорів. Інтереси дівчини в суді захищали одні з найкращих адвокатських обʼєднань, зокрема адвокати, які спеціалізуються на захисті потерпілих від сексуального насильства.

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Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.

Навесні 2023 року Воловецький районний суд виніс вирок трьом неповнолітнім, які вчинили злочин щодо своєї односелиці. Вирок обурив всю Україну, оскільки дав хлопцям умовний термін, фактично звільнивши їх від реального відбування покарання.

Після суспільного розголосу та привернення уваги медіа й громадськості до цієї справи була подана апеляція. У червні Закарпатський апеляційний суд розпочав розгляд по цій справі.

Зауважимо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

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Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну.

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду.

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн.

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа знаходиться на розгляді апеляційного суду.

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На думку сторони обвинувачення, серед потенційних ризиків – втеча за межі України. Адже обвинувачені є мешканцями села Верхні Ворота (найближча ділянка державного кордону України на відстані 50 км від вказаного населеного пункту) все своє життя проживали на території Закарпатської області, яка межує з чотирма країнами Європейського союзу, а тому можуть бути обізнані з місцями перетину держкордону.

Реалізації сценарію втечі, як вважає прокурор, може послужити й той факт, що неповнолітнім загрожує покарання від п’яти до семи років позбавлення волі.

До слова, суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу.