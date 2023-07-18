Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок

У період з 2018 по 2021 роки зловмисник систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом

У Києві засудили чоловіка, який протягом трьох років систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. Найближчі 15 років він проведе за ґратами. Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі.

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Слідство встановило, що обвинувачений – 39-річний уродженець Донецької області, тривалий час жив разом зі співмешканкою в Києві. Разом з ними проживали три доньки жінки 12-ти, 13-ти та 14-ти років.

«У період з 2018 по 2021 роки він систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство», – повідомляють в прокуратурі.

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Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві чоловік дві доби ґвалтував жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт.

Також вирок отримав житель Вінниччини, який зґвалтував малолітню доньку.