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Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок
Чоловіка засудили до 15 років в'язниці
фото: Київська міська прокуратура

У період з 2018 по 2021 роки зловмисник систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом

У Києві засудили чоловіка, який протягом трьох років систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. Найближчі 15 років він проведе за ґратами. Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі. 

Слідство встановило, що обвинувачений – 39-річний уродженець Донецької області, тривалий час жив разом зі співмешканкою в Києві. Разом з ними проживали три доньки жінки 12-ти, 13-ти та 14-ти років.

«У період з 2018 по 2021 роки він систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство», – повідомляють в прокуратурі. 

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві чоловік дві доби ґвалтував жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт.

Також вирок отримав житель Вінниччини, який зґвалтував малолітню доньку.

Теги: Київ зґвалтування суд

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