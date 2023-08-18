Хвилина мовчання: згадаймо 8-річного Кирила П'яхіна з Херсона, який загинув у Вінниці

У день обстрілу хлопчик поїхав до Вінниці зі своїми рідними, щоб зробити документи для перетину кордону

Хлопчик потрапив у вогняну пастку, поки чекав бабусю в авто

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Кирила П'яхіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня минулого року загинув 8-річний хлопчик Кирило П'яхін. За тиждень до загибелі він відсвяткував День народження.

На момент вибуху Кирило був у машині, де разом зі своїм дядьком чекав бабусю, яка зайшла у відділення банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

8-річний Кирило П'яхін фото з відкритих джерел

Після вибуху хлопчик, який перебував в автомобілі, потрапив у вогняну пастку. Дядька Кирила відкинуло вибуховою хвилею. Бабуся хлопчика залишилася неушкодженою.

Понад добу Кирила П'яхіна шукали й не могли знайти. Мама хлопчика здала зразок ДНК. Після цього 15 липня родичам Кирила повідомили, що його тіло вдалося ідентифікували.

У батьків Кирило був єдиною дитиною. Після повномасштабного наступу його родина втекла з Херсона до Вінниці. Надалі планували виїхати у Молдову. У день обстрілу хлопчик поїхав до Вінниці зі своїм дядьком та бабусею, щоб зробити документи для перетину кордону.

За словами рідних, Кирило любив співати. Був дуже життєрадісною дитиною. Хлопчик народився 4 липня 2014, у рік, коли Росія розпочала війну в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В останню путь провели 8-річного Кирила Пʼяхіна на Вінниччині фото: Суспільне Вінниця

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9444 і поранили 16940 мирних українців. Серед загиблих – 545 дітей, поранених неповнолітніх – 1156. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло 500 дітей. Ще понад тисячу постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.