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Катували та ґвалтували дворічного сина. У Польщі перед судом постануть українці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катували та ґвалтували дворічного сина. У Польщі перед судом постануть українці
Лікарі, побачивши стан дитини, одразу ж викликали гелікоптер швидкої допомоги та поліцію
фото ілюстративне

У хлопчика через травми пошкоджено мозок

У Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років. Про це пише польське видання onet.pl

Хлопчик є сином 23-річної Оксани. Матір хлопчика та її 26-річного співмешканця Віталія звинувачують у знущанні з хлопчика. 

Зазначається, що Данило потрапив до лікарні в Стальовій Волі 5 жовтня 2022 року (на той час хлопчикові було 2,5 роки). До відділення невідкладної допомоги його привіз на таксі Віталій – тобто партнер Оксани, матері хлопчика.

Лікарі, побачивши стан дитини, одразу ж викликали гелікоптер швидкої допомоги та поліцію. Причиною цього стала черепно-мозкова травма, численні (як свіжі, так і застарілі) сліди побоїв, сліди опіків від сигарет по всьому тілу і травми, які свідчили про те, що його неодноразово ґвалтували. Тому в той самий час, коли хлопчика везли на операцію до Клінічної лікарні в Жешуві, його матір та її співмешканця заарештували співробітники поліції.

Згодом Тарнобжезька воєводська прокуратура висунула подружжю звинувачення: тепер їх підозрюють у замаху на вбивство Данила, поєднаному зі зґвалтуванням з особливою жорстокістю та знущанням. Через це у дитини пошкоджений мозок, і, хоча він проходить реабілітацію, ймовірно, залишиться важкою інвалідністю на все життя.

Результати експертиз, призначених Окружним судом у Тарнобжегу, повинні були дати відповідь на сумніви щодо осудності українського подружжя. За даними прокуратури, підозрювані не мали аномальної або суттєво обмеженої здатності усвідомлювати значення діяння або керувати власними діями через медичні причини під час інкримінованих їм діянь.

Оксана і Віталій перебували під психіатричним наглядом протягом чотирьох тижнів у закритих умовах у краківському слідчому ізоляторі «Монтелюпіх». Вони перебували там у різний час: спостереження за матір'ю хлопчика почалося в середині травня, а за її співмешканцем – через чотири тижні, після того, як закінчилося спостереження за Оксаною. Це було зроблено для того, щоб підозрювані не контактували між собою. Їх обох обстежували фахівці однакових спеціальностей: два психіатри, психолог і сексолог.

Українське подружжя визнали осудним і незабаром пара зможе постати перед судом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у Чернігівській області 46-річний чоловік тиждень катував свою співмешканку та її двох дітей. Нападник знущався з рідних через те, що діти зірвали чотири персики з сусідського дерева.

Теги: Польща дитина українці зґвалтування

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