У Софійському соборі почалося різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція

Цьогоріч усі парафії в Україні святкують Різдво 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня, українці святкують велике церковне свято – Різдво Христове. Із цієї нагоди Православна церква України проводить різдвяне богослужіння у Софійському соборі в Києві.

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Релігійний захід «Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України» почався о 9:00.

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Нагадаємо, що цьогоріч Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким Різдво святкується 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

До слова, за результатами дослідження, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.