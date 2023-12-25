Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Софійському соборі почалося різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Софійському соборі почалося різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проводить богослужіння з нагоди Різдва
фото: Митрополит Епіфаній/Instagram

Цьогоріч усі парафії в Україні святкують Різдво 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня, українці святкують велике церковне свято – Різдво Христове. Із цієї нагоди Православна церква України проводить різдвяне богослужіння у Софійському соборі в Києві.

Релігійний захід «Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України» почався о 9:00.

Нагадаємо, що цьогоріч Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким Різдво святкується 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

До слова, за результатами дослідження, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.

Читайте також:

Теги: православна церква Українська православна церква Різдвяні свята церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фестиваль ліхтарів у Києві
У Києві стартував масштабний фестиваль ліхтарів. Фоторепортаж
23 грудня, 07:30
Українська традиція новорічних та різдвяних листівок досить тривала
Тризуб на ялинці. Як різдвяні та новорічні листівки стають зброєю культурний фронт
23 грудня, 20:00
Православні в Україні святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює УПЦ МП культурний фронт
Вчора, 08:00

Суспільство

Пішов на війну добровольцем та боронив рідну Чернігівщину. Згадаймо боксера Юрія Ворону
Пішов на війну добровольцем та боронив рідну Чернігівщину. Згадаймо боксера Юрія Ворону
У Софійському соборі почалося різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція
У Софійському соборі почалося різдвяне богослужіння: онлайн-трансляція
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу
Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу
Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни
Українські полярники показали гойдалку, яку влаштували собі пінгвіни
Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання
Військовий розповів, чи існує на фронті мовне питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
69K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
40K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
34K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
12K
Арестович вважає Путіна братом
11K
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua