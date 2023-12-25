Як на Різдвяні свята перевтілилися скульптури малюків-засновників Києва: фото

Бронзові постаті вбрали у святкові образи

У столиці на Поштовій площі скульптури малюків-засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь – до Різдва одягли у костюми янголів, а також у форму українського енергетика. Про це у Facebook повідомив автор скульптурної композиції Володимир Журавель, опублікувавши світлини з маленькими засновниками Києва.

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«Традиційно переодягнули малюків! Для мене це завжди символічна дія! Раніше вони вже вбиралися у військову форму, національні костюми, костюми медиків… У цей раз – в янголів, оскільки Різдво. Також одного з малюків я дуже символічно вдягнув у форму українського енергетика. Тому що енергетики сьогодні несуть світло людям! А світло – це життя», – зазначив Журавель.

У Києві на Різдво перевдягли скульптури малюків-засновників міста фото: Sergey Sivyakov

Автор скульптур нагадав, що у прифронтовому регіоні під час чергового обстрілу було важко поранено п’ятьох енергетиків, тому важливо, пам’ятати про важку працю людей, які захищають і несуть світло. «І побажати, щоб було світло і тепло в кожній хаті, в кожному серці! Побажати, щоб це світло розповсюдилось! У цей день, і взагалі протягом нашого життя, щоб ми несли світло!» – зауважив Журавель.

У столиці до Різдва вбрали у святкові костюми скульптури малюків- засновників міста: Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь фото: Sergey Sivyakov

Також автор скульптурної композиції маленьким засновникам Києва привітав українців із Різдвом Христовим. «Христос народився! Славімо Його! Світло обовʼязково переможе!» – наголосив Журавель.