Чи буде 25 грудня офіційний вихідний? Відповідь уряду

Приватний бізнес може встановлювати робочий графік на власний розсуд

В Україні не буде офіційного вихідного на Різдво, 25 грудня. Приватні підприємці можуть на власний розсуд змінювати робочий графік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем - 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна. Тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури», – зазначив глава уряду.

У свою чергу приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.

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До відома, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше.

Як повідомлялося, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня. Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня (до повномасштабного вторгнення це значення становило лише 18%). Чверть респондентів планують святкувати Різдво двічі – 25 грудня та 7 січня.