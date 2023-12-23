Мер Лондона після критики таки підтримав пропозицію Кличка

Садік Хан передумав і таки відправить Україні автомобілі, про які просив київський міський голова

Мер Лондона Садік Хан таки підтримав схему відправлення до Києва повнопривідних автомобілів, які мали бути списані на брухт. Раніше про цей крок просив столичний мер Віталій Кличко, пише The Telegraph.

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Відомо, що раніше Садік Хан не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам програми утилізації (ULEZ). Тоді він сказав, що це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

Свою думку він змінив після гучного розголосу у ЗМІ та численних закликів від громадян. Тоді Хан попросив міністра транспорту Великої Британії Марка Гарпера надати можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації.

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Свій лист мер Лондона написав разом із ексміністром оборони Беном Воллесом. У ньому політики стверджують, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

ULEZ – програма, покликана очистити повітря Лондона. Згідно з нею, водії транспортних засобів із високим рівнем викидів у місті мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до двох тисяч фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

«Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України», – йдеться в листі Хана та Воллеса.

Перед цим експрем’єр та ексмер Лондона Борис Джонсон назвав відмову Хана передавати авто Україні «дріб'язковою і смішною».

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«Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними», – обурювався Джонсон.

Нагадаємо, що раніше, за повідомленням The Telegraph, мер Києва Віталій Кличко запропонував лондонському колезі Садіку Хану передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації, для подальшого їх використання в зоні бойових дій, проте тоді йому відмовили.