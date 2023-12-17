На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: загинуло четверо людей

Загиблими виявилися працівники Державної спеціальної служби транспорту

У суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. Унаслідок загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці. Про це пише Zaxid.net.

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Водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка загинули. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків.

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Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Загиблими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні.

«16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна», – йдеться в повідомленні служби.

Нагадаємо, 10 грудня на окружній дорозі в Харкові зіштовхнулися автомобілі Skoda Fabia та Hyundai Elantra. Внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. Загиблими виявилися волонтери харківського хабу мережі порятунку Save Ukraine Артур Виноградов і його дружина Дарина.