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У Львові водій маршрутки на смерть збив прокурора

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові водій маршрутки на смерть збив прокурора
Правоохоронці встановлюють обставини події
фото: Нацполіція

Водій автобуса затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

У Львові внаслідок наїзду маршрутного автобуса поблизу залізничного вокзалу загинув 35-річний прокурор. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня, близько 21:30, на площі Двірцевій у Львові. 

«За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса Electron, 43-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 35-річного жителя Львова. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

Водій автобуса затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Через порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У поліції додали, що правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львівській обласній прокуратурі назвали ім’я загиблого прокурора – це Святослав Проць. Він обіймав посаду заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури.

Проць пропрацював в органах прокуратури 11 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.

Теги: Львів ДТП прокурор

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