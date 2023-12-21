Скільки українців планують приїхати з Польщі додому на Різдво
Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців
Більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво. Для багатьох дорога додому неможлива чи ускладнена через війну. Скільки українців поїдуть додому на святкові дні, підрахували фахівці міграційної платформт EWL.
Майже половина українців (48%) планують святкувати Різдво із сім'єю та родичами, які також перебувають у Польщі. Такі дані дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців. 70% залишаться у Польщі на Різдво. Відзначати свята в обох країнах будуть 2% опитаних.
Більше половини українців (54%) відзначатимуть свята за григоріанським календарем 25 грудня. Лише 10% опитаних будуть дотримуватися юліанського календаря, за яким Різдво 7 січня. Чверть респондентів святкуватимуть двічі, за обома календарями.
Майже половина українців (48%) залишаться на Різдво у Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека у зв'язку з війною в Україні (39%) та складна дорога додому (30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.
Для 28% опитаних українців – це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% – втретє. 19% вже більше трьох разів перебували у цій країні у різдвяний період.
Нагадаємо, потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят. Протягом останнього часу почала зростати кількість українців, які виїжджають до Польщі у пошуку тимчасового захисту. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося.
За даними Євростату, на кінець жовтня 2023 року кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі перевищила 957 тис. осіб. Це свідчить про зміну нинішньої тенденції до зниження числа біженців, вважають експерти EWL.
Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року. Порівняно із вереснем, у жовтні кількість українців у Польщі збільшилася приблизно на 2 тис. осіб. У березні 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тис. осіб.
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