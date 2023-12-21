Скільки українців планують приїхати з Польщі додому на Різдво

Різдво до України поїдуть святкувати не всі українці, які мешкають у Польщі

Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців

Більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво. Для багатьох дорога додому неможлива чи ускладнена через війну. Скільки українців поїдуть додому на святкові дні, підрахували фахівці міграційної платформт EWL.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже половина українців (48%) планують святкувати Різдво із сім'єю та родичами, які також перебувають у Польщі. Такі дані дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців. 70% залишаться у Польщі на Різдво. Відзначати свята в обох країнах будуть 2% опитаних.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більше половини українців (54%) відзначатимуть свята за григоріанським календарем 25 грудня. Лише 10% опитаних будуть дотримуватися юліанського календаря, за яким Різдво 7 січня. Чверть респондентів святкуватимуть двічі, за обома календарями.

Майже половина українців (48%) залишаться на Різдво у Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека у зв'язку з війною в Україні (39%) та складна дорога додому (30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.

Для 28% опитаних українців – це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% – втретє. 19% вже більше трьох разів перебували у цій країні у різдвяний період.

Нагадаємо, потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят. Протягом останнього часу почала зростати кількість українців, які виїжджають до Польщі у пошуку тимчасового захисту. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Євростату, на кінець жовтня 2023 року кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі перевищила 957 тис. осіб. Це свідчить про зміну нинішньої тенденції до зниження числа біженців, вважають експерти EWL.

Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року. Порівняно із вереснем, у жовтні кількість українців у Польщі збільшилася приблизно на 2 тис. осіб. У березні 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тис. осіб.