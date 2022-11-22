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На турбазі на Арабатській стрілці окупанти облаштували катівню

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На турбазі на Арабатській стрілці окупанти облаштували катівню
На всіх окупованих територіях російські загарбники облшатовують катівні
фото ілюстративне

Рашисти піддають тортурам мирних громадян України

Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині на території бази відпочинку облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

Село Стрілкове розташоване в північній частині коси Арабатська стрілка на межі з Автономною Республікою Крим, є найпівденнішим і найвіддаленішим від обласного центру населеним пунктом області. Стрілкове є курортом на узбережжі Азовського моря та має значну кількість пансіонатів і баз відпочинку.

Також Генштаб інформує, що на Херсонщині противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

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Теги: злочин окупанти окупація Херсонщина росія війна

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