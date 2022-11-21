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Били до коми та катували струмом: співробітники ЗАЕС розповіли про катівню «Яма»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Били до коми та катували струмом: співробітники ЗАЕС розповіли про катівню «Яма»
Підрозділ ФСБ влаштував поблизу АЕС підземні в’язниці
фото ілюстративне

У підземній кімнаті без вікон із єдиним входом, що охороняється, тхнуло фекаліями та хлором

Працівники Запорізької АЕС розповіли про катування і знущання з боку окупантів. Свідчення топменеджерів та співробітників АЕСпро затримання, тортури та погрози збірали журналісти The Wall Street Journal.

Генеральний директор Ігор Мурашов, який сім місяців очолював ЗАЕС в окупації, а також понад десяток його підлеглих, розповіли, що росіяни катували сотні працівників. Так вони намагалися взяти електростанцію під свій контроль і придушити інакомислення. Знущання почали з нижчого технічного та ремонтного персоналу. Відтоді вони дійшли до найвищого керівництва станції, включно з Мурашовим, якого затримали 30 вересня і звільнили у жовтні.

Відомо, що підрозділ ФСБ влаштував поблизу підприємства підземні в’язниці. Там незаконно ув’язнених працівників били кийками, стріляли їм у ноги та лікті, позбавляли їжі й катували електричним струмом. Цю в’язницю окупанти назвали «Яма». У ній росіяни побили до коми підводного ремонтника Андрія Гончарука, який пізніше помер. 

Один із працівників реакторного відділення блоку №2 розповів, що його били кабелем, катували струмом і тримали в підвалі разом із провідним інженером, що працював на щиті керування. 

Інший ремонтник, який провів у в'язницях понад 70 днів, описав «Яму» як підземну кімнату без вікон із єдиним входом, що охороняється. Вона була порожня, якщо не брати до уваги дерев'яних ящиків і дощок, на яких можна було спати, і там тхнуло фекаліями та хлорним антисептиком. Крім того, рашисти погрожували зґвалтувати його дружину, потім роздягнули та погрожували зґвалтувати його самого. Охорона взяла хабар за його визволення, але він не зміг виїхати з Енергодара.

Більшість затриманих звільняли за кілька тижнів, якщо їхні родини могли дозволити собі дати хабар ФСБ чи записували відеозвернення, яке транслювалося потім російськими телеканалами. Тим, кого звільняли, росіяни наказували регулярно приходити до поліцейського відділку та відмічатись.

«Енергоатом» повідомляє, що з 11 тисяч працівників на станції залишаються три тисячі. Щодня на роботу виходять 1400 співробітників. Окупанти затримали понад 200 співробітників, десятки з них досі вважаються зниклими безвісти. 

Співробітників, які залишилися працювати, не випускають із міста, їхні мобільні телефони вилучають на контрольно-пропускних пунктах та обшукують щодо зв’язку з українськими військовими. Зв’язок для передавання даних між станцією та штаб-квартирою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні неодноразово переривався.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії.

Теги: АЕС війна росія окупанти Україна Запорізька АЕС

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