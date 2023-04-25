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Умисні вбивства на Майдані. Суд переобрав запобіжний захід екскомандиру львівського «Беркута»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Умисні вбивства на Майдані. Суд переобрав запобіжний захід екскомандиру львівського «Беркута»
Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду від 24 березня про нічний домашній арешт
фото: Авокатська дорадча група

Ростислава Пацеляка взяли під варту у залі суду 24 квітня

Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту та вбивствах учасників Євромайдану. Про це повідомили в адвокатській дорадчій групі.

Ростислава Пацеляка взяли під варту у залі суду 24 квітня.

«Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду від 24 березня про нічний домашній арешт. Та ухвалив застосувати до підозрюваного Ростислава Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 травня 2023 року. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на відмову Печерського суду застосувати щодо Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Пацеляк підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».

Теги: Беркут Львівщина суд

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Кримінал

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