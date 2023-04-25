Умисні вбивства на Майдані. Суд переобрав запобіжний захід екскомандиру львівського «Беркута»

Ростислава Пацеляка взяли під варту у залі суду 24 квітня

Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту та вбивствах учасників Євромайдану. Про це повідомили в адвокатській дорадчій групі.

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Ростислава Пацеляка взяли під варту у залі суду 24 квітня.

«Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду від 24 березня про нічний домашній арешт. Та ухвалив застосувати до підозрюваного Ростислава Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 травня 2023 року. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на відмову Печерського суду застосувати щодо Пацеляка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

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Пацеляк підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».