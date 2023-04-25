Суд відправив до в’язниці переселенця-ухилянта

Переселенець із Харкова отримав чотири роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Обвинувачений вважає, що його треба було мобілізувати не у Хмельницькій області, а в Харкові, де він мешкав до війни

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним переселенця з Харкова в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив чотири роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 18 квітня.

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За матеріалами справи, обвинувачений із сім’ю переїхали з Харкова до Кам`янця-Подільського, коли почалася збройна агресія Росії проти України. У новому місті чоловік став на військовий облік як внутрішньо-переміщена особа. 14 липня 2022 року обвинувачений отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, але не прибув на відправлення до військової частини.

У суді чоловік вини не визнав і просив його виправдати. Підтвердив, що пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби попри те, що він раніше не служив у Збройних Силах.

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Окремо він наполягав, що у виписаній 14 липня повістці не правильно вказані його прізвище і тимчасова адреса. За словами чоловіка, він повинен бути мобілізованим на військову службу за місцем проживання, тобто у Харкові.

Суд допитав військовослужбовців, котрі вручили повістку обвинуваченому. Вони зауважили, що у визначений день чоловік не з’явився на відправку до військової частини. Вони телефонували йому, але мобільний телефон був вимкнений.

У суді голова військово-лікарської комісії додала: харків’янин є придатним до військової служби, жодних скарг про стан здоров’я він не озвучував.

Крім цього, суд ознайомився з доповіддю філії держустанови «Центр пробації», в якій сказано, що виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі. Однак Феміда дійшла висновків про неможливість виправлення та перевиховання мешканця Харкова без ізоляції від суспільства. На думку суду, реальний термін покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.

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За вироком суду чоловік заплатить 2,2 тис. грн судових витрат.