Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії

Слідство наполягало, що голова МСЕК та його пособник вимагали у громадянки $1,1 тис. для оформлення групи інвалідності

Хмельницький міськрайонний суд визнав невинуватим і виправдав голову Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і лікаря-травматолога Любомира Зав’яльця, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 21 квітня.

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За даними досудового розслідування, у жовтні 2021 року голова МСЕК разом зі спільником отримали від громадянки $1,1 тис. хабаря за вплив на членів Хмельницької МСЕК з метою прийняття рішення про видачу їй ІІ групи інвалідності на три роки.

Як з’ясувало слідство, влітку 2021 року жінка зконтактувала з пособником голови МСЕК. Спочатку чоловік пообіцяв вирішити питання з оформленням групи інвалідності за $800. Згодом апетити зросли до $ 1,1 тис.

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У підсумку пособник, отримавши хабаря, розділив його на дві частини: собі залишив $400, а $700 заніс до кабінету голови МСЕК і поклав до його сумки.

Під час розкриття даних негласних слідчих розшукових дій стало відомо, що фігуранти – у приятельських стосунках.

«Не кричи, поїдемо на рибалку і половимо ми ту рибу, шо ви переживаєте», – так відреагував голова МСЕК у бесіді з пособником на питання, як вирішується справа потерпілої.

Також у суді голова МСЕК підтвердив: дружить зі спільником близько 20 років, лікував його, дружину, родичів та знайомих.

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У суді Любомир Зав’ялець не визнав вини. За його словами, взимку 2021 року він купив сажанці дерев. Частину з них замовив його спільник. Лікар зауважив, що вартість саджанців його товариша була 28 тис. грн. Потім голова МСЕК віддав саджанці, за які пособник дав лише $300. Решту грошей пообіцяв віддати пізніше.

Також голова МСЕК зазначив, що спільник приніс йому медичні документи знайомої і просив дати пораду, оскільки жінка тривалий час лікується. Ці документи лікар носив у сумці до дня затримання правоохоронцями. Коли ж їх викрили, фігурант категорично заперечив у суді, що вимагав гроші за вплив на інших членів МСЕК. Любомир Зав’ялець наполягав: думав, що $700 – це повернення боргу за придбання саджанців для його знайомого.

Що цікаво: у суді спільник голови МСЕК нічого не згадував про саджанці. Натомість стверджував, що суму хабаря назвав на власний розсуд і нічого про це не сказав голові МСЕК. Також він не обговорював із ним питання впливу на інших членів МСЕК щодо видачі групи інвалідності.

Крім цього, під час допитів свідки (старша медсестра Хмельницької міської МСЕК, лікар-невролог, член МСЕК, лікар-хірург, член МСЕК) заявили: за весь час роботи обвинувачений не впливав на них. Додали, що на засіданні МСЕК присутні члени-лікарі вивчають надані документи хворих, проводять огляд і заповнюють та підписують відповідний акт.

Вивчаючи докази сторони обвинувачення, суд виявив, що слідчі Нацполіції без судової ухвали проникли у житло фігуранта, провели обшук та вилучили документи.

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Також, як з’ясував суд, було допущено порушення норм Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, слідство не оформило протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Тому частину прослушки телефонних розмов і відеоспостереження за головою МСЕК у виглядів доказів суд не взяв до уваги.

«Відомостей про те, що обвинувачений отримав неправомірну вигоду саме за здійснення впливу на членів Хмельницької міської МСЕК з метою прийняття рішення про встановлення групи інвалідності не містить жоден із наданих стороною обвинувачення та досліджених у судовому засіданні письмових доказів», – дійшов висновків суд.

У вироку зазначено, що жоден із журналів, які слідство вилучило у МСЕК, немає записів про потерпілу. Тобто довідка МСЕК їй не видавалась, на засіданнях Хмельницької міської МСЕК питання про надання їй групи інвалідності не розглядалось, додав суд.

Окремо суд припустив, що можливо в діях обвинуваченого є склад іншого кримінального правопорушення. Проте прокурор під час судового розгляду не змінив обвинувачення.

Виправдувальний вирок може бути оскаржено до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів.

До слова, 9 листопада 2022 року пособник голови МСЕК уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Його було визнано винним в отриманні хабаря і призначено штраф 59,5 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», у квітні у результаті слідчо-оперативних дій на Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки.

Нагадаємо, що з початку цього року це вже четверта корупційна схема, яку Служба безпеки ліквідувала на Одеській митниці.

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