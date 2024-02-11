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На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу
Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до контрабанди
фото: Державна прикордонна служба

Безпілотник і наркотичний засіб вилучені

На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер із двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них було 22,5 кілограма гашишу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази.

На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу фото 1

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Безпілотник і наркотичний засіб вилучені. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік стріляв метадоном із рогатки, щоб закинути наркотики до однієї з колоній.

Теги: прикордонники контрабанда наркотики дрон

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