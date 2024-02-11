На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу

Безпілотник і наркотичний засіб вилучені

На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер із двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них було 22,5 кілограма гашишу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

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Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Безпілотник і наркотичний засіб вилучені. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік стріляв метадоном із рогатки, щоб закинути наркотики до однієї з колоній.