Побиття, наркотики та збагачення: на Рівненщині судитимуть керівників ТЦК

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно військових

На Рівненщині судитимуть керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону за участі Рівненської спецпрокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військових.

Зазначається, що очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. А керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега – начальник районного ТЦК та СП.

Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут. У ході обшуків виявлено та вилучено зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА.

Відомство зазначає, що військові звільненні із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині суд покарав багатодітного батька, який звинуватив ТЦК «у тиску».

Нагадаємо, центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток.