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Побиття, наркотики та збагачення: на Рівненщині судитимуть керівників ТЦК

Христина Петренко
glavcom.ua
Побиття, наркотики та збагачення: на Рівненщині судитимуть керівників ТЦК
Наразі військові звільнені із займаних посад
Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно військових

На Рівненщині судитимуть керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону за участі Рівненської спецпрокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військових.

Зазначається, що очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. А керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

«Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега – начальник районного ТЦК та СП.

Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут. У ході обшуків виявлено та вилучено зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА. 

Відомство зазначає, що військові звільненні із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині суд покарав багатодітного батька, який звинуватив ТЦК «у тиску».

Нагадаємо, центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток

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Теги: прокурор військові наркотики солдат ТЦК

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