Мешканець Дніпра хотів передати наркотики у колонію, вистріливши ними з рогатки

Наркозбувач підготувався до злочину: окрім згортків з метадоном, мав при собі рогатку, щоб перекинути «товар» через паркан

Правоохоронці викрили зловмисника: йому загрожує до 10 років позбавлення волі

У Дніпрі чоловік стріляв метадоном із рогатки, щоб закинути наркотики до однієї з колоній. Поліція затримала підозрюваного у збуті заборонених речовин. Про це повідомили правоохоронці.

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Наркозбувач підготувався до злочину: окрім згортків з метадоном, мав при собі рогатку, щоб перекинути «товар» через паркан. Проте правоохоронці виявили містянина, який мав при собі згортки із забороненими речовинами. Його особу встановили – ним виявився раніше судимий 40-річний житель Дніпра. Поліція затримала чоловіка.

фото: Поліція Дніпропетровської області

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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фото: Поліція Дніпропетровської області

Раніше правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві. Через своїх спільників в Україні та за кордоном чоловік отримував кокаїн, який збував за ціною $130 за грам речовини. У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину.

Також повідомлялося, що на Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям. Для прикриття чоловік разом зі спільником створив ветеранську громадську організацію. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7,5 тис. доз, вартістю понад 600 тис. грн.

Зауважимо, СБУ затримала наркоторгівця, який перевозив кокаїн у власному шлунку. Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його в спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн грн.

Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. Нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні прибутки.