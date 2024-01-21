На Закарпатті подружжя напало на прикордонників

Чоловік і дружина викрикували погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби

На Закарпатті подружжя напало на прикордонний наряд Мукачівського загону. Одну співробітницю ДПСУ госпіталізували. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляється, на одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій водій транспортного засобу «Мітсубісі» відмовився дати доступ до огляду автівки. У машині також перебували його дружина, двоє дітей та ще одна родичка.

Створивши конфліктну ситуацію, чоловік спробував на великій швидкості втекти. Проте за кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, а чоловік здійснив напад на іншого прикордонника. Повідомляється, що прикордонницю з травмами було доставлено до лікарні.

«Під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей», – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що затриманий чоловік неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, як особа, яка причетна до протиправної діяльності.

Стосовно обох громадян, які відмовлялись виконувати законні вимоги прикордонного наряду, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, на в’їзді до столиці прикордонники викрили колаборанта.

Раніше правоохоронці викрили двох працівниць Державної прикордонної служби України, які продавали замовникам інформацію з державної бази даних контролю осіб, які перетинають держкордон.