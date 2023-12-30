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Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Пошкодження в Росії
фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

Губернатор Білгородської області повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО

У російському Білгороді пролунали вибухи, влада заявила про обстріл міста. Відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН, скликане Україною через масову атаку Росії. Глава Пентагону провів розмову з Умєровим. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Білгороді

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли, що чули щонайменше 20 потужних вибухів у місті.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста та розповів про наслідки.

«Унаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок загинув чоловік. Чотирьох людей поранено. У 10-річної дитини осколкове поранення, стан – середнього ступеня тяжкості. У жінки осколкове поранення скроневої області, у одного чоловіка осколкові поранення голови, у іншого – контузія», – написав Гладков.

За словами губернатора, різні руйнування зафіксовано в 10 приватних житлових домоволодіннях. Там нібито вибиті вікна, а один із будинків частково зруйнований. Також повідомляється про пошкодження двох автомобілів і системи водопостачання.

Звернення Кислиці на Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну на терміновому засідання Ради безпеки.

«Ви тільки подивіться на список цілей, які були так «сміливо» знищені Росією минулої ночі. Пологове відділення, освітні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, торговельні та сховища, а також паркінг», – зазначив представник України.

За його словами, доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами. До того ж, Кислиця охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

«Мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі. Як і його московське начальство, він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю», – сказав постійний представник України при ООН.

Глава Пентагону провів розмову з Умєровим

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Глави оборонних відомств обговорили загрози ракетно-повітряних атак з боку Росії, а також останній масштабний напад країни-агресорки на українські міста у ніч проти 29 грудня.

Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн «залишатимуться непохитними» в підтримці народу України. Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

«Бавовна» в Росії

У ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями. Про це заявило міноборони країни-агресорки.

Повідомляється, що протягом ночі «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку» на  об'єкти на території РФ.

Протести в Белграді

Протест у столиці Сербії проти фальсифікації виборів розростається. У п'ятницю, 29 грудня, сербські студенти оголосили про блокування вулиць на 24 години. Через акції у п'ятницю в Белграді утворилися величезні затори.

Студенти встановили невеликі намети, столи та стільці, принесли їжу та ковдри та ввімкнули гучну музику у своєму тимчасовому таборі біля штаб-квартири уряду, заявивши, що залишаться на місці до початку чергового зібрання опозиції, запланованого на суботу.

Очікується, що в суботу, 30 грудня, до мітингу можуть долучитися тисячі людей.

Теги: росія ООН обстріл напад Радбез ООН Сергій Кислиця Білгород

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