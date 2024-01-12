Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда

Хто «урівняв у правах» нардепів, багатодітних татусів і доглядальників за особами з інвалідністю?

Поки Верховна Рада та уряд б’ються над надважким законопроєктом про мобілізацію, чоловіки призовного віку вже зіштовхнулися із нововведеннями, природа яких лишається загадкою. Так, наприкінці минулого року, чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від ТЦК (територіального центру комплектування, колишні військкомати). Без такої довідки прикордонники з країни не випускають тепер навіть багатодітних батьків, які досі з такими проблемами не стикалися. У Державній прикордонній службі пояснюють нові правила великою кількістю зловживань серед тих, хто вирушє за межі держави. За даними ДПСУ, під час перевірок за 11 місяців 2023 року було викрито три тисячі фактів підробки документів.

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На уточнюючий запит «Главкома», чи з’явилися якісь внутрішні документи, які би пояснювали посилення контролю на кордоні, у Держприкордонслужбі відповіли: пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства. А саме – згідно з постановою уряду №57, яка регламентує ці правила.

Окремо прикордонники згадали про багатодітних військовозобов’язаних з відстрочкою, які найбільш активно скаржаться на проблеми на кордоні. Про цю категорію не йдеться прямо в урядовій постанові (у ній чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, відносяться до «інших категорій»), але вона прописана у статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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«Фактично військовозобов’язані повинні мати необхідні військово-облікові документи, – пояснюють у ДПС. – Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних із багатодітністю, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це може бути запис про відстрочку у військово-облікових документах, або витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку».

Тобто, за версією прикордонників, нічого не змінилося, просто вони стали більш ретельно виконувати свої функції.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни: Зняті з військового обліку за станом здоров’я

Тимчасово непридатні

Інваліди І-ІІІ груп

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років

Чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича, а також чоловіки, які їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми

Чоловіки, які постійно проживають за кордоном

Військовослужбовці, якщо вони потребують лікування чи реабілітації за кордоном, або їдуть на спеціалізоване навчання

Водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів

Волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу

Працівники залізничного транспорту, моряки, які працюють на міжнародних рейсах

Спортсмени, тренери, спеціалісти з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах

Діячі культури – для благодійного збору коштів, представлення України на міжнародній арені Для кожної з цих категорій необхідний індивідуальний пакет документів та дозволів

«Прикордонники сказали: необхідна довідка про відстрочку…»

Серед постраждалих, які «зависли» на кордоні перед Новим роком, опинилися і ті, хто виїжджав автівкою, і ті, хто прямував потягом. Серед також – відомий політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда, який їхав до Польщі читати курс лекцій у Варшавському університеті.

«Починаючи з літа 2022 року, я виїжджав зі свідоцтвом батька багатодітної родини. Щоправда, воно у мене на сьогодні втрачено, але разом із тим у мене були копії свідоцтва про народження трьох неповнолітніх дітей, – розповідає Магда. – Також ці свідоцтва були у додатку «Дія», у мене був із собою військовий квиток. Свого часу у ТЦК мені сказали, що вносять дані у систему «Оберіг», але при цьому попередили, що прикордонники її не побачать. Тобто всі розмови про діджиталізацію звучать досить смішно, коли одна частина Сил оборони не бачить те, що інша.

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Я був єдиним, кого зняли з поїзда, хоча і чоловіків було мало – у моєму вагоні лише один, крім мене. При цьому у мене у закордонному паспорті була низка штампів, які свідчать, що я минулого року перетинав кордон, причому у цьому ж пункті «Ягодин». Прикордонники сказали, що їм на додачу необхідна довідка про відстрочку від мобілізації і зауважили, що люди вже виїжджають із такою довідкою. Таке відчуття, що це якась внутрішня інструкція Державної прикордонної служби, яка не сильно підлягає поширенню».

Політолога Євгена Магду не пропустили на лекцію в Польщу через відсутність довідки з ТЦК фото з відкритих джерел

Магда допускає, що може судитися через те, що його не пропустили через кордон, але зізнається, що не бачить у цьому сенсу, бо заборона була одноразовою і наступного разу (або на іншому пункті) із цим же пакетом документів його цілком можуть випустити. Тепер він збирається піти до ТЦК, продемонструвати свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб і попростити підтвердити, що має право на відстрочку.

«Але цей документ, наскільки я чув, можуть видавати протягом 30 днів, – каже політолог. – Тут же питання у тому, що ніхто нікому нічого не говорить, немає комунікації. Я ще можу зрозуміти, коли, припустимо, одну людину з інвалідністю по черзі супроводжують різні особи, але у мене ж склад дітей не змінився. Що цікаво, якби я їхав хоча б з однією дитиною, то мене би пропустили».

«Урядова версія законопроєкту спричинила паніку, люди почали виїжджати»

Багато хто одразу пов’язав чергове ускладнення процедури перетину кордону зі вже згаданим резонансним законопроєктом про мобілізацію, про який хоча б краєм вуха чула більшість громадян. Але розгляд цього проєкту наразі відкладений – уряд його відкликав і набуття ним чинності не варто чекати раніше лютого. Так само не чути було про постанови Кабміну, які би щось змінювали у процедурі виїзду для чоловіків. Тобто йдеться, скоріш за все, лише про внутрішні розпорядження, які, на думку тих, хто їх видавав, чинному законодавству не суперечать. Але у юристів є протилежні думки з цього приводу.

«Не показувати громадянам внутрішніх документів прикордонники можуть лише тоді, коли це стосується винятково їхніх службових питань чи це є питанням державної таємниці, – розмірковує експерт-конституціоналіст Андрій Магера. – Але якщо якийсь документ стосується реалізації громадянами своїх законних прав і свобод, він має бути оприлюднений в обов'язковому порядку. Якщо він не доведений до відома населення – то просто не є чинним і ніхто не може посилатися на такі документи для їхнього застосування. Якщо ж такої інформації не надають, то очевидно, щось у цьому питанні не так».

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До того ж, додає Магера, якщо навіть такий внутрішній документ з’явиться, то, з точки зору Конституції, права та свободи громадян мають визначатися винятково законом: «Підзаконний акт може тільки виписати та розжувати деталі – наприклад, форму якогось документа, щоби про це не згадувати у законі. Але він не може передбачати якісь нові правила та норми. Якщо є посилання на постанову Кабміну, вона також своєю чергою має бути видана на підставі конкретної законодавчої норми. А якщо ця постанова видана «волею Божою», то це вже містить ознаки неконституційності. Тому всі ці випадки на кордоні можуть бути оскаржені у судах. І суспільство має тиснути на українську владу, щоби всі подібні моменти були прописані у законі, винесення питань на підзаконний рівень треба максимально уникати».

Немає підстав погоджувати з ТЦК виїзд за кордон категорій осіб, яким це і так дозволено законодавством

Цікаво, що у середу, 10 січня, з’явилася інформація про те, що комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, у рамках обговорення законопроєкта про мобілізацію, запропонував унести до нього норму, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК. Таким чином ще раз стало очевидним, що наразі законних підстав, які б давали право прикордонникам вимагати такі довідки, немає.

Перший заступник голови парламентського соціального комітету Михайло Цимбалюк з «Батьківщини» впевнений, що такої вимоги не буде і в кінцевому варіанті законопроєкта. «Була озвучена така пропозиція від Міністерства соцполітики, і її внесли, разом з іншими пропозиціями, для розгляду на комітеті з національної безпеки та оборони, – розповідає Цимбалюк. – Я таку пропозицію не підтримую, бо немає жодних підстав погоджувати з ТЦК виїзд за кордон категорій осіб, яким це і так дозволено згідно з законодавством. Думаю, така норма не пройде. Підозрюю, що було якесь неформальне спілкування представників Міністерства оборони або Збройних сил з керівництвом Держприкордонслужби. Бо ця кабмінівська версія законопроєкту про мобілізацію спричинила певну паніку, люди почали масово виїжджати, і зараз триває пошук варіантів, яким чином це все призупинити. Тож прикордонники вирішили піти незаконним шляхом, бо я більш ніж впевнений, що жодного нормативного документа з цього приводу не могло бути – в іншому разі це було би порушенням діючого законодавства».

Народ тепер знатиме, як страджають депутати…

Нардепи вказують на ще один момент у цій ситуації: обставини, у яких нині опинилися пересічні громадяни, порівнюють із вже давно запровадженими, на їхню думку, дискримінаційними правилами, запровадженими для народних обранців і інших держслужбовців. Так, перший заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук нагадує, що за останній рік без спеціальних дозволів за кордон не випускали чиновників, суддів і народних депутатів.

Андрій Осадчук з «Голосу» обурюється, що народні депутати можуть поїхати за кордон тільки з дозволу голови Верховної Ради фото з відкритих джерел

«Це незаконно і неконституційно, – обурюється Осадчук. – Офіс президента, який працює на широкі маси, тоді отримав народне схвалення таких своїх ініціатив, бо всім сподобалося, що «всі рівні», що є диким популізмом у цій ситуації. Тепер, коли справа дійшла вже і до інших, всі почали бідкатись про конституційність і законність. Але зараз вже складно обговорювати питання конституційності щодо звичайних громадян, коли давно створені аналогічні прецеденти стосовно спецсуб’єктів, наділених спеціальними правами і повноваженнями. Очевидно, що всі ці майже два роки Банкова відчайдушно намагається втримати ситуацію на контролі, але роблять вони це у межах свого уявлення про те, як має, чи може, працювати державна машина. Все у них вдається зазвичай тільки у режимі ручного управління. І контроль над кордоном тут не виключення».

Проте не всі «жертви» посилення вимог на це нарікають. Так, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін вважає, що прикордонники мають на таке трактування законів повне право.

«Дійсно, фактично з 30 грудня по 7 січня був посилений контроль, вимагали довідки і багатьох повертали. У принципі, всі завантажені вантажівки, як і автобуси з одним водієм проблем не мали, а були проблеми з другими-третіми водіями і там, де машина йшла порожня, – розповідає він. – Наскільки я знаю, зараз так масово вже не повертають, але мене особисто як батька неповнолітніх дітей, прикордонники попередили, щоби без довідки навіть не думав їхати за кордон або ж брав дітей із собою».

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін: «Рано чи пізно прикордонники будуть питати у всіх нові документи» фото з відкритих джерел

Балін вважає такі вимоги під час воєнного стану цілком законними: «Наприклад, я перебуваю на обліку у військкоматі як офіцер. За останні 10 днів я тричі там був, спілкувався з офіцерським відділом, здав військовий квиток, отримав інший – з новими печатками, новою військовою спеціальністю, оновив дані щодо дітей. Тепер чекаю на довідку, що маю право на відстрочку, і військкомат не заперечує, що я виїду за кордон. Насправді, згідно з діючим законодавством, я маю раз на п’ять років проходити військово-лікарняну комісію, інформувати про якісь зміни щодо роботи, дітей тощо. Так було і до війни. Можливо, якщо приймуть закон про мобілізацію, люди, які цього не роблять, отримуватимуть покарання... Всі перевізники мають вести такий облік і звітувати до військкомату, бо рано чи пізно прикордонники будуть питати у всіх без виключення якісь нові документи».

Павло Вуєць, «Главком»