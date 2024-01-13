Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»

Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тож прикордонники одразу продовжили пошук

За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи

Прикордонники Могилів-Подільського загону під час реалізації оперативної інформації затримали неподалік державного кордону групу осіб. Про це інформує Державна прикордонна служба.

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У темний час доби п’ятеро чоловіків прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. Їхній шлях пролягав повз населенні пункти через поля та лісосмуги.

Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тож прикордонники одразу продовжили пошук. Довго шукати правопорушника охоронцям кордону не довелось, за лічені хвилини його затримали поблизу кордону.

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За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Нагадаємо, у 2023 році прикордонники затримали близько 8 тис чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також 3 тис, які надали підроблені документи.

Також Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Зазначається, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.