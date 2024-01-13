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Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»
Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тож прикордонники одразу продовжили пошук
фото: Державна прикордонна служба

За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи

Прикордонники Могилів-Подільського загону під час реалізації оперативної інформації затримали неподалік державного кордону групу осіб. Про це інформує Державна прикордонна служба.

У темний час доби п’ятеро чоловіків прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. Їхній шлях пролягав повз населенні пункти через поля та лісосмуги.

Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга» фото 1

Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тож прикордонники одразу продовжили пошук. Довго шукати правопорушника охоронцям кордону не довелось, за лічені хвилини його затримали поблизу кордону.

За спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Нагадаємо, у 2023 році прикордонники затримали близько 8 тис чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також 3 тис, які надали підроблені документи.

Також Держприкордонслужба України з початку року викрила понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Зазначається, що в порівнянні з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.

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Теги: прикордонники

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