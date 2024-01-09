На Київщині обмежать рух одним із мостів: що потрібно знати

У Київській області заборонять рух автотранспорту через канал на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» км 29+110

Починаючи з середи, 10 січня, у Вишгороді Київської області закривають рух мостом через канал, розташований на автодорозі «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів». Це пов'язано з проведенням тут капітального ремонту. Про це повідомила пресслужба на офіційній сторінці Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

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Зокрема, на час проведення ремонтних робіт працюватиме понтонна переправа.

Водіям радять враховувати інформацію щодо закриття мосту та звертати увагу на дорожні знаки.

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Так, на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» км 29+110 через ремонт основного мосту через канал в Вишгороді рух для всіх видів автотранспорту буде тут перекрито.

На дорозі «Р-69» у Вишгороді перекриють міст фото: скріншот

З 10 січня рух автотранспорту з міста Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – відбуватиметься тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише по понтонному мосту в режимі реверса в обох напрямках. Основний міст через канал буде закритий на капітальний ремонт.

Рух у бік сіл Осещина та Хотянівка, а також у зворотному напрямку зміниться фото: скріншот

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, один з прольотів мосту на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» було зруйновано. Наразі міст не здатен витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.

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Як повідомлялося, на Полтавщині відремонтували та відкрили для руху транспорту міст через річку Сула на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь). Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатися.

До слова, у Тернопільській області на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» відкрито міст для руху транспорту через річку Східна Стрипа.