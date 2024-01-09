На Київщині обмежать рух одним із мостів: що потрібно знати
У Київській області заборонять рух автотранспорту через канал на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» км 29+110
Починаючи з середи, 10 січня, у Вишгороді Київської області закривають рух мостом через канал, розташований на автодорозі «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів». Це пов'язано з проведенням тут капітального ремонту. Про це повідомила пресслужба на офіційній сторінці Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
Зокрема, на час проведення ремонтних робіт працюватиме понтонна переправа.
Водіям радять враховувати інформацію щодо закриття мосту та звертати увагу на дорожні знаки.
Так, на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» км 29+110 через ремонт основного мосту через канал в Вишгороді рух для всіх видів автотранспорту буде тут перекрито.
З 10 січня рух автотранспорту з міста Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – відбуватиметься тимчасовим понтонним мостом.
З 17 січня рух відбуватиметься лише по понтонному мосту в режимі реверса в обох напрямках. Основний міст через канал буде закритий на капітальний ремонт.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, один з прольотів мосту на дорозі Р-69 «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів» було зруйновано. Наразі міст не здатен витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.
Як повідомлялося, на Полтавщині відремонтували та відкрили для руху транспорту міст через річку Сула на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь). Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатися.
До слова, у Тернопільській області на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» відкрито міст для руху транспорту через річку Східна Стрипа.
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