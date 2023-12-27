Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий
Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція
фото: пресслужба поліції

За попередньою інформацією чоловік стріляв з автомата з глушником, по легковому автомобілю

Сьогодні ввечері, 27 грудня невідомий чоловік влаштував стрілянину на трасі Н-31 у Дніпрі. У результаті цього загинула одна людина. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, близько 18:00 до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів. За попередньою інформацією чоловік стріляв з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий фото 1

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного залучені всі служби поліції. «Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині.

Теги: поліція Дніпро стрілянина водій

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами
«Укрзалізниця» запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами
23 грудня, 03:00
У ще п'ятьох областях запрацювала телефонна служба 112
У ще п'ятьох областях запрацювала телефонна служба 112
1 грудня, 15:54
Кирила Кернеса викликали на допит 4 грудня
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
29 листопада, 15:21
Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства
На Київщині дівчата жорстоко побили неповнолітню: розпочато розслідування
7 грудня, 12:19
У дворі багатоповерхівки утворилася вирва від уламків ракети
Нічна атака на столицю: Кличко прибув на місце падіння уламків ракети (фото, відео)
13 грудня, 10:11
У столичному метрополітені та підрозділах КМДА проходять обшуки
У столичному метрополітені та підрозділах КМДА проходять обшуки
13 грудня, 10:34
Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста
В університеті Праги сталася стрілянина: є загиблі (відео)
21 грудня, 17:26
Ханукія на майдані Незалежності в Києві
Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
20 грудня, 00:46
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
23 грудня, 13:59

Події в Україні

Міністр Камишін анонсував дрон, який зможе долетіти від Києва до Санкт-Петербурга
Міністр Камишін анонсував дрон, який зможе долетіти від Києва до Санкт-Петербурга
Україна створила власну ППО на основі радянської техніки
Україна створила власну ППО на основі радянської техніки
Анексія частини Херсонської єпархії, вирок для ватажка «ДНР». Головне за 27 грудня
Анексія частини Херсонської єпархії, вирок для ватажка «ДНР». Головне за 27 грудня
У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий
У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий
Перші F-16 вже в Україні? Повітряні сили відреагували
Перші F-16 вже в Україні? Повітряні сили відреагували
Патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП
Патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
55K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
43K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
18K
На заводі Tesla робот напав на інженера
12K
Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
8784
У «Дії» з’явилась нова послуга

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua