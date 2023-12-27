У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину на трасі. Є загиблий

Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція

За попередньою інформацією чоловік стріляв з автомата з глушником, по легковому автомобілю

Сьогодні ввечері, 27 грудня невідомий чоловік влаштував стрілянину на трасі Н-31 у Дніпрі. У результаті цього загинула одна людина. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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За даними правоохоронців, близько 18:00 до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів. За попередньою інформацією чоловік стріляв з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного залучені всі служби поліції. «Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині.