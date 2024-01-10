Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч

Президент Еквадору оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту

Російські окупанти завдали ударів по Харкову. Озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión. Став відомий діагноз голови Пентагону. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 січня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удар по Харкову

Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову, унаслідок яких зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, у місті пролунали два вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Білгорода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Унаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт», – розповів голова ОВА. Він додав, що інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди.

Сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони, заявивши, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, а скандал замовний.

«Ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів», – написав він у соцмережі.

Роман Гринкевич переконаний, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в Міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Також він додав, що його родина тікати за кордон не планує.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заворушення в Еквадорі

На тлі злочинних заворушень в Еквадорі озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу та працівників каналу.

Телеканал вів пряму трансляцію ще близько 15 хвилин після нападу понад 20 озброєних чоловіків. На відео було видно, як чоловіки в капюшонах змусили працівників телеканалу лягти на підлогу студії, а також було чути постріли та крики.

Бандити, які захопили телеканал TC Televisión, опублікували відео з узятим у заручники ведучим аналітичного шоу Después de el noticiero Хорхе Естевесом, який просить президента Даніеля Нобоа зв'язатися з поліцією і врятувати його разом із колегами.

Національна поліція Еквадору заявила, що спецпідрозділи відреагували на напад на телеканал. Згодом там повідомили, що правоохоронцям вдалось проникнути в студію та затримати кількох нападників. Поліція підтвердила 13 арештів. Заручників із телестудії звільнили. Даних про постраждалих під час операції поки що немає.

Президент Еквадору Нобоа віддав наказ регулярній армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей у заручники в різних містах країни. Даніель Нобоа оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Став відомий діагноз голови Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня. Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Зазначається, що 22 грудня він пройшов «мінімально інвазивну хірургічну процедуру» під назвою простатектомія для лікування раку.

«Під час цієї процедури він був під загальним наркозом. Міністр Остін без проблем одужав після операції й повернувся додому наступного ранку. Рак передміхурової залози у нього виявили на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний», – йдеться в заяві.

Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно – у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах.

У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника

У президентському палаці Польщі поліція затримала ексміністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Політиків доставили до райвідділу поліції, а потім до ізолятора тимчасового тримання.

За ініціативою партії «Право і справедливість», членами якої є Камінський та Вонсік, перед президентським палацом а також перед поліцейським відділком зібралися сотні протестувальників. Депутати Сейму від колишньої провладної партії вважають вирок незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

20 грудня 2023 року Камінський та був засуджений за зловживання владою під час перебування на посаді голови Центрального антикорупційного бюро Польщі. Вонсік тоді був його заступником.

Політики засуджені у зв'язку з так званою земельною справою. Вона стосувалась безуспішних спроб антикорупційного бюро довести, що віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

У 2015 році, через кілька тижнів після того, як партія «Право і справедливість» прийшла до влади, Дуда помилував Камінського, що дозволило йому стати міністром внутрішніх справ.