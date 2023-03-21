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На Житомирщині чоловік сяде за ґрати через викрадення кастрюль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Житомирщині чоловік сяде за ґрати через викрадення кастрюль
фото: з відкритих джерел

Чоловік визнав провину, і отримав вирок та ув’язнення за викрадені дві каструлі та миску

Романівський районний суд на Житомирщині виніс вирок 36-річному жителю Романова, який раніше був неодноразово судимим. Про це повідомляє видання «Твій Романів» з посиланням на Чуднівську окружну прокуратуру.

У вироку йдеться, що чоловік раніше був судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, крадіжки та ухилення від відбування покарання. Нині ж вирок та ув’язнення отримав за викрадені дві каструлі та миску.

Зокрема 17 січня 2023 року у Романові чоловік проник у чуже домогосподарство, звідки викрав дві 8-літрові каструлі та 15-літрову миску, загальною вартістю 2697 грн. Оскільки злочин був скоєний в умовах воєнного часу, кримінальне провадження кваліфікувалося одразу за ч.4 ст 185 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
 У суді обвинувачений винуватість у вчинені злочину визнав повністю.

Романівський районний суд визнав чоловіка винуватим і призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Оскільки чоловік раніше отримав ще один термін  4 роки за іншу крадіжку – суд об’єднав покарання і призначив остаточний термін – 6 років. Вирок може бути оскаржений у суді впродовж 30 днів.

Нагадаємо, у місті Гуляйполе Запорізької області цивільний чоловік у нетверезому стані заволодів зброєю військовослужбовця та почав хаотичну стрілянину. У резултаті загинув один військовий, ще троє громадян поранені. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Національної поліції та міського голову Гуляйполя Сергія Ярмака.

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Теги: викрадення чоловік домогосподарство злочин вирок

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