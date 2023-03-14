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На Львівщині патрульна в декреті допомогла затримати ймовірного вбивцю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині патрульна в декреті допомогла затримати ймовірного вбивцю
Нацполіція

Чоловік вибіг із під’їзду в крові та кричав, що в його помешканні сталося вбивство

Львівська патрульна, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, допомогла затримати ймовірного вбивцю. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Учора, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик про вбивство в багатоповерхівці на вулиці Довженка. Заявниця повідомила, що з її під’їзду вибіг громадянин у крові та кричав, що в його помешканні сталося вбивство. Після цього втік», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні негайно приїхали на місце події. Інформація підтвердилася. Тож на місце інспектори викликали всі необхідні служби. Цієї миті до екіпажу підійшла патрульна Юлія Каторгіна, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною та живе у тому ж дворі, і повідомила, що знає ймовірного зловмисника в обличчя, адже це, напевно, її сусід. Тож може допомогти його затримати.

«Разом з екіпажем вони обстежили прилеглі вулиці і невдовзі затримали 36-річного львів'янина. З'ясувалося, що під час побутового конфлікту він завдав 41-річному знайомому чисельні тілесні ушкодження, внаслідок яких громадянин помер», – додали в поліції.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині чоловік вбив сапою сусіда.

Теги: Львівщина вбивство поліція

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