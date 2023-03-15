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Жахлива статистика: скільки журналістів вбили росіяни за час повномасштабного вторгнення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Жахлива статистика: скільки журналістів вбили росіяни за час повномасштабного вторгнення
Ірландський фотожурналіст П’єр Закжевські і українська журналістка Олександра Кувшинова загинули 14 березня 2022 року
фото: НСЖУ

Національна спілка журналістів України закликає створити трибунал проти РФ за вбивство журналістів

У березні 2022 року українські та зарубіжні журналісти найбільше ставали жертвами окупантів, висвітлюючи криваві бої, що точилися біля Києва, на півночі, сході та півдні нашої країни, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Вшановуючи пам’ять колег, які полягли, виконуючи свій професійний обов’язок, у день роковин загибелі двох із них – ірландського фотожурналіста П’єра Закжевські і української журналістки Олександри Кувшинової, що сталася 14 березня 2022 року, Національна спілка журналістів України знов закликає до створення Міжнародного трибуналу над росією, в тому числі за злочини проти журналістів та медіа», – йдеться у повідомленні.

За словами Томіленка, російські окупанти в Україні розглядають журналістів як мішені для своїх атак. Є численні свідчення про цілеспрямований обстріл автомобілів, маркованих написом «Преса», навмисні вбивства журналістів, які працюють поблизу лінії фронту, обстріли редакцій видань, арешти, викрадення, катування, журналістів, позбавлення медійників можливості вести професійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. «Ініціаторів і виконавців цих злочинів має бути покарано!» – наголосив голова НСЖУ.

Як зазначається у повідомленні, за рік повномасштабного вторгнення, відповідно до верифікованих даних НСЖУ, Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, британської фундації «Справедливість для журналістів», американського Комітету захисту журналістів, загинули щонайменше 12 журналістів, які виконували свій професійний обов’язок. Це:

  • Ігор Гуденко, український фотограф, відеоблогер, зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року;
  • Євгеній Сакун, український фотокореспондент видання LIVE та кореспондент EFE, загинув у результаті ракетного обстрілу Київської телевежі 1 березня 2022 року;
  • Брент Ентоні Рено, американський журналіст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time, документаліст, лауреат премії Пібоді, застрелений російськими солдатами на блокпосту в Ірпені 13 березня 2022 року;
  • П'єр Закжевські, ірландський фотожурналіст Fox News, загинув 14 березня 2022 року разом із Олександрою Кувшиновою, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області;
  • Олександра Кувшинова, українська журналістка, фіксерка, продюсерка Fox News, загинула 14 березня 2022 року разом із П’єром Закжевські;
  • Оксана Бауліна, російська журналістка видання The Insider, активістка Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, загинула 23 березня 2022 року під російським обстрілом Києва;
  • Максим Левін, український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань, зник безвісти 13 березня 2022 року, знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області 1 квітня 2022 року. Розслідування «Репортерів без кордонів» показало, що його катували і стратили;
  • Мантас Кведаравічюс, литовський режисер та документаліст, убитий 2 квітня 2022 року під час спроби залишити місто Маріуполь, життя якого він документував упродовж багатьох років;
  • Євген Баль, український журналіст, письменник, ветеран радянського підводного флоту, волонтер, помер 2 квітня 2022 року після катувань російськими військовими у Маріуполі;
  • Роман Нежиборець, український медійник, відеоінженер чернігівського каналу «Дитинець», убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року;
  • Зореслав Замойський, український журналіст видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал», його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області;
  • Фредерік Леклерк-Імхофф, французький журналіст телеканалу BFMTV, загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення із м. Сєвєродонецьк (Луганщина).

Сергій Томіленко висловив сподівання, що правоохоронні органи України у співпраці з міжнародними органами правосуддя здійснюватимуть ефективні розслідування, матеріали яких стануть основою пошуку і встановлення справедливості щодо працівників медіа.

Станом на 14 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 51 медійника. За верифікованими даними НСЖУ, узгодженими з інформацією міжнародних журналістських організацій, серед загиблих – 12 журналістів, які виконували професійні обов’язки; 9 медійників – цивільних жертв; 30 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Нагадаємо, що нещодавно журналістка поставила Зеленському незручне запитання і стала жертвою хейту.

Читайте також: Скільки журналістів Росія вбила в Україні за рік війни: дані НСЖУ
 

 

Теги: окупанти вбивство обстріл викрадення правосуддя журналіст населення трибунал поранення росіяни

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