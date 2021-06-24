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    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги

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    Правоохоронці провели ряд обшуків в офісах &laquo;організацій&raquo; та за місцем проживання фігурантів&nbsp; - Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги
    Правоохоронці провели ряд обшуків в офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Група осіб організувала протиправний механізм із оформлення онлайн-кредитів на дані громадян України

    Святошинська окружна прокуратура спільно із працівниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Головного управління СБУ в Києві та Київській області викрили діяльність групи осіб, які організували схему вимагання неіснуючих боргів у громадян (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 200 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, група осіб організувала протиправний механізм із оформлення онлайн-кредитів на дані громадян України з використанням реквізитів скомпрометованих банківських карток, а також персональних даних громадян України, отриманих шляхом несанкціонованого втручання в банківські термінали.

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    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги
    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги
    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги
    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги
    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги

    Після оформлення «липових» кредитів, зловмисники, через підконтрольні колекторські організації, вимагали з громадян їх повернення.

    23 червня правоохоронці провели ряд обшуків в офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів провадження у ході яких вилучили обладнання (GSM-шлюзи) та програмне забезпечення, яке використовувалось для підміни номерів телефонів в ході проведення дзвінків з погрозами для анонімізації зловмисників, близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої адміністрували бази «клієнтів» та вівся облік «боргів», а також документальні матеріали, що містять відомості про діяльність зловмисників.

    Наразі вживаються заходи, направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

    Тривають слідчі дії з метою встановлення та суми завданих збитків та громадян, які потерпіли від злочинної діяльності.

    Раніше Київська міська прокуратура спільно із Управлінням стратегічних розслідувань у Києві повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували діяльність колекторського «кол-центру» та шляхом погроз примушували громадян до виконання неіснуючих цивільно-правових зобов’язань.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал гроші
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    Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги