Правоохоронці викрили «мікрокредитні організації», які вимагали від киян неіснуючі борги

Правоохоронці провели ряд обшуків в офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів

Група осіб організувала протиправний механізм із оформлення онлайн-кредитів на дані громадян України

Святошинська окружна прокуратура спільно із працівниками відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Головного управління СБУ в Києві та Київській області викрили діяльність групи осіб, які організували схему вимагання неіснуючих боргів у громадян (ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 200 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, група осіб організувала протиправний механізм із оформлення онлайн-кредитів на дані громадян України з використанням реквізитів скомпрометованих банківських карток, а також персональних даних громадян України, отриманих шляхом несанкціонованого втручання в банківські термінали.

Після оформлення «липових» кредитів, зловмисники, через підконтрольні колекторські організації, вимагали з громадян їх повернення.

23 червня правоохоронці провели ряд обшуків в офісах «організацій» та за місцем проживання фігурантів провадження у ході яких вилучили обладнання (GSM-шлюзи) та програмне забезпечення, яке використовувалось для підміни номерів телефонів в ході проведення дзвінків з погрозами для анонімізації зловмисників, близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої адміністрували бази «клієнтів» та вівся облік «боргів», а також документальні матеріали, що містять відомості про діяльність зловмисників.

Наразі вживаються заходи, направлені на оголошення підозр організатору злочинної схеми та його спільникам.

Тривають слідчі дії з метою встановлення та суми завданих збитків та громадян, які потерпіли від злочинної діяльності.

Раніше Київська міська прокуратура спільно із Управлінням стратегічних розслідувань у Києві повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували діяльність колекторського «кол-центру» та шляхом погроз примушували громадян до виконання неіснуючих цивільно-правових зобов’язань.