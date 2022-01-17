Напад на журналістів «Схем»: сьогодні пройде нове слухання справи у суді

Знімальна група програми «Схеми» заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку

Сьогодні, 17 січня, пройде слухання справи про напад на журналістів «Схем» в Укрсімбанку, всіх журналістів запрошують відвідати процес. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Яницький.

Розгляд справи розпочнеться о 16:30 у Голосіївському районному суді міста Києва.

«Суд на захист журналістів «Схем». Сьогодні 17 січня о 16:30 у Голосіївському райсуді Києва продовжиться розгляд справи про напад на журналістів «Схем» у державному Укрексімбанку. Запрошую журналістів приїхати на суд та підтримати колег. Адреса: вул. Полковника Потєхіна, 14-а», – написав Яніцький.





Початок цієї ситуації стався ще 4 жовтня. Під час інтерв’ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Нагадаємо, 2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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