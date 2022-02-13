Вторгнення РФ, шокуючий жарт Путіна, скандал через «Євробачення». Топ-10 новин тижня

Аліна Паш перемогла у нацвідборі на «Євробачення-2022» і спровокувала скандал

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Тема можливого вторгнення Росії витіснила цього тижня більшість інформаційних приводів. Називали дату вторгнення, евакуювали дипломатів, жартували та обговорювали плани припинення протистояння. На цьому тлі відбувся також Diia Summit, Нацвідбір на «Євробачення» та запровадили санкції проти телеканалу Мураєва. «Главком» зібрав для вас основні події останніх семи днів.

Президент Франції Емманюель Макрон прилетів у Київ

Вранці 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон прибув до Києва для проведення зустрічі із Володимиров Зеленським. Варто зазначити, що перед тим очільник Франції відвідував Москву. Там він провів переговори із Володимиром Путіним, який відзначився скандальною заявою щодо України.

Очільники України та Франції провели переговори у Маріїнському палаці. Після цього президенти взяли участь у спільному брифінгу. Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Макрон спростував інформацію ЗМІ, що, нібито, говорив з главою Кремля Володимиром Путіним про «фінляндизацію» України.

Також серед важливих заяв, що пролунали на брифінгу – повідомлення, що Франція виділила Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки.

Diia Summit презентував нові послуги у «‎Дії»

8 лютого Україні відбувався четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

Під час урочистого відкриття саміту президент Зеленський пообіцяв, що вже цієї весни всі вакциновані громадяни України зможуть безкоштовно отримати смартфон із пільговим тарифом.

Серед послуг, що були презентовані на Diia summit, такі:

зміна місця реєстрації;

отримання довідки про несудумість (ця послуга вже спричинила невеличкий скандал через підозрілу особливість);

реєстраця будівництва;

опитування;

робота додатку «Дія City» для бізнесу;

електронне пенсійне посвідчення

Екссуддя Чаус розповів про своє викрадення та «вибивання» свідчень проти Петра Порошенка

Підозрюваний у хабарництві екссуддя Микола Чаус вніс заставу у розмірі 718 тисяч грн.

Чаус мав внести заставу протягом п'яти днів після того, як 1 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив відповідне рішення. До цього Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому було призначено у серпні 2021 року.

8 лютого народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв опублікував на своєму Youtube-каналі відеозапис, на якому колишній суддя розповідає про своє викрадення, а також побиття та тортури невідомими особами з метою отримання свідчень проти п’ятого президента України Петра Порошенка розповідає про своє викрадення.

Кортеж мільйонера Ярославського збив людину на смерть

У ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

Пізніше ЗМІ повідомили, що бізнесмен відлетів з Харкова до Лондона. Зі свого боку пресслужба МВС повідомила, що поліція Харківщини викликає мільйонера на допит. Сам бізнесмен згодом повідомив, що під час ДТП спав вдома.

Суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Порошенку

11 лютого в апеляційному суді Києва адвокати п'ятого президента Петра Порошенка оскаржили запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.

Зранку, 11 лютого, прихильники лідера «Європейської солідарності» влаштували акцію на його підтримку біля суду.

Порошенко виступив перед присутніми, закликавши усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну.

Впродовж дня правоохоронці стягували до суду все більшу кількість силовиків, автобусів та кунгів.

Близько 15:00 слідчий суддя апеляційного суду Києва оголосив рішення – він відмовив прокуратурі у зміні запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку.

Андрій Єрмак підбив підсумки «нормандської зустрічі»

Зустріч радників «нормандської четвірки», що розпочалася 10 лютого, тривала до пізньої ночі. Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись у Берліні на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

За результатами зустрічі представник України, голова Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг, на якому повідомив про результати переговорів, зокрема, перспективи розблокування питання обміну полоненими, відкриття КПВ тощо.

Рада нацбезпеки запровадила санкції проти телеканалу Мураєва

Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш». Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Під санкції потрапили компанії «Наша Прага» (канал «Максі-ТВ»), «Наш 24», «Наш 365» (канал «Наш») і компанія на «Кіпрі», яка, за даними РНБО, є власником цих компаній. За словами Данілова, обмеження запроваджують на п'ять років. Санкції запровадили на підставі подання СБУ.

Жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім

Білий дім засудив адресоване Україні висловлювання президента РФ Володимира Путіна на підсумковій пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».

Politico: Байден назвав дату вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО, пише Politico.

Декілька офіційних осіб у США підтвердили цю заяву президента. Уточнюється, що Вашингтон попередив союзників, начебто безпосередньо наступу передуватиме «шквал ракетних ударів та кібератаки».

Пізніше посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

Їздила в Крим та Москву. Соцмережі обурені, що Alina Pash представить Україну на «Євробаченні»

Мережа обурена перемогою співачки Alina Pash (Аліна Паш) у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» та потребує її дискваліфікації.

Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення-2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash.





Артистка потрапила в базу Миротворець, її звинуватили в свідомому порушенні державного кордону.

Крім того, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

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