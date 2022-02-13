П’яний харків’янин із ножем напав на медиків, які рятували його маму

Коли бригада «швидкої» прибула на виклик і почала оглядати жінку, її нетверезий син став агресивним

П'яний житель Харкова викликав «швидку допомогу» до своєї 89-річної матері, а потім напав на медиків із ножем. Про прикрий випадок розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За словами медиків, молодий чоловік розповів диспетчеру, що його літня матір помирає та потребує допомоги. Так коли бригада прибула на виклик і почала оглядати жінку, її нетверезий син став агресивним і навіть намагався напасти на лікарів із ножем.

У Центрі ЕМД нагадали, що за агресивної поведінки хворих або тих, хто викликає бригаду, а також за спроб самогубства та в інших надзвичайних ситуаціях медики для своєї безпеки можуть скористатися тривожною кнопкою SOS.

«Фельдшер встиг одразу натиснути тривожну кнопку. На місце надзвичайної події через лічені хвилини прибув наряд поліції, який зафіксував факт та обставини нападу. Наразі триває перевірка», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попри такі обставини, хворій жінці надали екстрену медичну допомогу. Внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Раніше у місті Хмільник, що на Вінниччині, з дороги злетіла карета «швидкої». Її водій не впорався з керуванням та спецтранспорт злетів у кювет. На місце викликали надзвичайників.

Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.