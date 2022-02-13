Як столичні школи готують батьків та дітей до можливого вторгнення (фото)

Батьки учнів отримали інформацію про захист дітей у школах

Мережа комерційних шкіл КМДШ надіслала повідомлення батькам усіх учнів про правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Повідомлення містить інформацію про заходи безпеки для дітей у випадку можливої загрози та способи зв’язку зі вчителями.

«Дитина перебуватиме у безпеці у приміщенні школи, де ви можете її забрати, або, у разі необхідності, класи будуть евакуйовані у приміщення торгового центру River Mall», – таке повідомлення отримали батьки учнів школи на Осокорках.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Читайте також: МЗС зробило заяву на тлі загрози нападу Росії